¼¯¾Â»Ô¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¡¡¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤ÏÌó£¶£¶¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡¡»ÔÄ¹¡Ö³Î¼Â¤Ë²Ð¤Î¼ê¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡×
È¯À¸¤«¤é£´ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯¾Â»Ô¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¾°æÀµ°ì»ÔÄ¹¤Ï£²£´Æü¡¢¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»ÔÆâ¤Ç²áµîºÇÂç¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö±ä¾Æ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÄÃ°µ¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯¾Â»Ô¾åÆîËàÄ®¤Ç£²£±Æü¸á¸å£±»þ¤¹¤®¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ï¡¢£´ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¾°æÀµ°ì»ÔÄ¹¤Ï¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÈïºÒ¾õ¶·¤ä¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²£³Æü¸á¸å£¹»þ¸½ºß¤Ç¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½£¶£¶¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡¢¿ÍÅªÈï³²¤ä½»ÂðÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¯¾Â»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¾å±ÊÌî¤Ç¤ª¤è¤½£±£¶¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¾Æ¤¯ÎÓÌî²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤¬»ÔÆâ¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¥Ø¥ê¤¬£²µ¡¤Ç£±£µ£²²ó¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤¬£´£²²ó¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤¬£³£²²ó¤Î»¶¿å¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¼¯¾Â»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬¾ÃËÉ¼Ö±ä¤Ù£³£³Âæ¤ÈÂâ°÷±ä¤Ù£±£²£¹¿Í¡¢»Ô¾ÃËÉÃÄ¤¬¾ÃËÉ¼Ö±ä¤Ù£³£·Âæ¤ÈÃÄ°÷±ä¤Ù¤ª¤è¤½£²£°£°¿Í¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ»ÔÄ¹¤ÏÂç¤¤ÊÇ®¸»¤¬¸º¤ê¡¢±ä¾Æ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö³Î¼Â¤Ë²Ð¤Î¼ê¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÄÃ°µ»þ´ü¤äÄÃ²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï£²£´Æü¤â¼«±ÒÂâ¥Ø¥ê£²µ¡¤Èºë¶Ì¸©ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë»¶¿å¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¾å¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£