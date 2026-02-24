最長308ヤードのドラコン女子・松浦美侑が“推し活”に夢中で聖地訪問を報告、配信アプリにもドハマり中！
ドラコンプロとして活躍する松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「推し活してきました」と、プライベートの一面を公開した。
【圧巻！】最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
松浦は「私が最近ハマっているREALITYっていう配信アプリがあって」と書き出し、自分だけの3Dアバターを作成してライブ配信や交流が楽しめるバーチャル配信アプリに夢中になっていることを紹介。「そこで推してるライバーの透のポスターが三宮に掲載されていたのでアクキーを連れて写真撮ってきました」と、応援しているライバーの聖地を訪問。お気に入りのキャラクターのアクリルキーホルダーを手に、ポスター前で“推し”との記念写真を楽しんだ様子を披露している。投稿では、松浦が推す“透”のビジュアルが掲出されたポスターの前でキーホルダーを掲げるショットや、イラストと重ね合わせるようにかざした写真など計3枚を公開。まさに推しと一緒にお出かけという推し活らしい構図で、松浦のプライベートな一面を感じられる。さらに「世界観が可愛いくて面白いのでREALITYダウンロードして是非見てみてね」と呼びかけ、「言ってなかった推しシェアしてみた」「皆さんの推しは？？」と、ファンに向けてお気に入りを共有した。松浦は身長165センチ・58キロの体格ながら最長308ヤードという圧巻の飛距離を記録するドラコン女子。滝川第二高校、東北福祉大学でゴルフの腕を磨き、現在はドラコンプロとして活躍している。競技では圧倒的な飛距離で注目を集める一方、今回の投稿では親しみやすい“推し活”というオフの姿を見せ、ファンに新たな魅力を印象づけた。
