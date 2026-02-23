10万人に6例未満と言われ、治療法も確立されていない希少がん。21歳でステージ4を宣告されたうーたんさんは現在23歳に。手術した耳下腺がんの再発はなく過ごせているものの、肺には転移した小さな腫瘍が残っており、「残りの人生がどれくらいかわからない」という現実と向き合い続けています。そんな状況で彼女はなぜ、過酷な闘病の様子を発信し続けるのか。そこには「この経験をつらいだけで終わらせたくない」という、ひとりの女性の切実な願いがありました。

【写真】髪が抜け、将来が怖くて号泣した日も…ありのままに当事者の様子を伝えるうーたんさんの姿が胸を打つ（全12枚）

手術後は顔が腫れ…でも「やった！」と思った

── 高校生のころから首に痛みを感じ、その後、大学生のときに耳下腺がんと肺への多発転移が判明したうーたんさん。耳下腺がんは10万人に6例未満の希少がんのひとつで、治療が難しいと言われているそうですね。治療はどのように進めたのでしょうか？

うーたんさん：私の場合、肺に転移した腫瘍が稀なもので今は効く薬がなく、完治はなかなか望めず確率が低いということで、少しでも効く可能性のある薬を探すところから始めました。

さらに、肺の腫瘍の完治が望めないのに、耳下腺の手術をするのかどうか決断しなければなりませんでした。耳下腺は耳の前にあり、顔の神経が通っている箇所です。そのため手術をすると、神経を取らなければならず、顔が変わる可能性があると聞いていました。手術自体も自分の足から神経や脂肪、骨を移植する大手術になり、先生たちも顔が変わるリスクを負ってまで、若い私がそんなに大きな手術をする必要があるのかと考えてくださったんです。

ただ、当時は強い痛みがありましたし、がんの告知の直前に長くつき合っていた彼にプロポーズを受けたこともあって、できるだけ長く元気に生きるためには悪いものを取るしかない、ならば最大限できることはやろうという思いでした。それで、決心して耳下腺の手術を受けました。

── 手術で顔が変わるかもしれないということでしたが、術後はいかがでしたか？

うーたんさん：パンパンに腫れました。手術した側の眉毛も目も口も動かせなくて、左右の顔が別人みたいになりましたね。

耳下腺の手術後、麻痺や腫れが出る前のうーたんさん

でも、手術前には目の神経も切ると言われていて、まぶたが動かせずだらんと下がったままの顔になることも覚悟していました。でも、いざ手術してみると先生たちの方で目の神経はそのままでよいという判断になったそうなんです。手術が終わったときは、顔が変わって悲しいとかそういう思いよりも、「目の神経を残せた！やった！」という気持ちが強かったです。

── 今、お話ししていても麻痺があることをまったく感じません。

うーたんさん：手術をしてくださった先生方の技術のおかげだと、本当に感謝しています。 術後は右顔面のすべてに麻痺があり、骨をボルトで固定していたので、口が大きく開けられず食事などには苦労しました。それでも、家族と一緒に協力をして毎日リハビリを続けていることもあり、段々と麻痺の範囲が小さくなってきました。術後1年半ほど経ちますが、耳下腺の再発はなく過ごせています。

副作用で髪の毛やまつ毛が抜けて

── 肺の腫瘍については、放射線治療や抗がん剤での治療を行われているそうですね。

うーたんさん：最初は、抗がん剤も放射線治療も副作用やリスクがあって生活ががらりと変わってしまうため、先生たちとしても簡単に選択したくないという方針だったんです。私の腫瘍は稀なもので、今は確実に効く薬がなく完治が難しいそうで、まずは効く可能性がある薬を探すところから始まりました。

自分の免疫に腫瘍と戦うようにうながす免疫チェックポイント阻害薬や遺伝子情報から治療法を探すがん遺伝子検査などで合う薬を探したのですが、まったくなくて。それで、結果として抗がん剤と放射線治療を受けることになりました。

放射線治療は、リスクを考えて肺に腫瘍が点在する中でいちばん大きな腫瘍だけに当てることになりました。今はその腫瘍が少しずつ小さくなっていることが確認でき、ひと安心しています。抗がん剤の治療は、約半年間入院しながら続け、現在は6クール目まで終わっています。

── 抗がん剤はさまざまな副作用がありますが、うーたんさんはいかがでしたか？

うーたんさん：キンとした耳鳴りが続いたり、爪に縞模様ができたり、免疫が下がったりといろいろありました。

なかでもつらかったのは、 やはり髪の毛やまつ毛、眉毛などの脱毛でした。小さいころから髪質がいいねと言われることが多かったので、自分の髪の毛を失うことはとても悲しかったです。

普通ならば治療で腫瘍が消え、治療後は髪の毛が戻ってくる方が多いと思うんですが、私の場合は完治が望めないため、ずっと投薬を続けていくことになります。これから一生、自分の髪の毛で生活できないかもしれないことを、どんなにつらくても受け止めなくてはいけません。でも、髪の毛が抜けるのが嫌だから治療しないことも私にはできません。治療をしないとどんどん悪くなっていくし、悲しいと言ってる場合ではないという気持ちもあります。

希少がんゆえの孤独感も

── 耳下腺がんは症例が少ない希少がんのひとつであるということで、情報を得ることにも苦労されたそうです。

うーたんさん：そうですね。希少がんとは10万人に6例未満のがんのことをいいます。私は頭頸部がんの一種である耳下腺がんですが、頭頸部がんは他にも舌がんや咽頭がんなどがあり、できる部位や腫瘍によって細かく分類されていくそうです。

ネットで検索しても希少がんの大まかな話は見つかるものの、なかなか同じ耳下腺がんの方の体験談を見つけられなくて。また、同じ病気の人を見つけることすら大変なのに、年が20代というのもあって同じ年代で闘病している人を探して話を聞いたり、気持ちを共有することができなかったため孤独を感じることもありました。でもそのぶん、家族や恋人、友達といった周りのみんながありのままを受け止めて励ましてくれて、すごく支えられていました。周りの人に恵まれたと感じています。

── たとえば、どんなことでしょうか？

うーたんさん：耳下腺の手術前後にみんな一緒に思い出作りをしてくれたんです。手術後、目はまだ動きが不十分で虚ろ、頬も大きく腫れて動かせず別人のようでした。そんな私と一緒にいるのは恥ずかしいって思うのも当たり前だと思うんです。それでも、みんなそんなことは言わず、私と一緒に出かけてくれたり、ご飯を食べに行ってくれてとてもうれしかったですね。体調が落ち着いたときには、恋人と河口湖に出かけたりもしました。

── 現在の経過や体調はいかがですか？

うーたんさん：手術で取った耳下腺部分は再発がなく過ごせています。肺の転移については、まだ小さな腫瘍が点在していて、ちょっと前には背骨に近い胸膜という部分に痛みや違和感を感じていました。それが進行して背骨や脊髄に転移することを心配していましたが、治療のおかげでその部分も少しずつ小さくなっているそうです。今後も、外来で抗がん剤の投与は続ける予定です。

落ち込む日があることもありのまま伝えたい

副作用で脱毛した眉はティントで染め、つけまつげをつけている

── YouTubeでは治療や副作用について発信されていますね。

うーたんさん：自分の病気について「つらい経験をした」というだけで終わるのではなくて、耳下腺がんの手術での顔の麻痺のことや抗がん剤の副作用のことなど私の経験を同じように困っている方が参考にできるように活かせたらとずっと思っていました。

最初は、ブログなどテキストでの投稿を考えていました。でも、顔に麻痺が残ることや抗がん剤での脱毛の様子などリアルに伝えるならば動画のほうがわかりやすいと思い、抗がん剤の投与をきっかけにYouTubeで発信を始めました。

もともと目立つのは得意じゃないんです。それでも自分の現状を発信すべきだっていう思いが強く、葛藤しながらもやってみようかなと。最初は「最低限、誰かの役に立ったら」くらいの気持ちだったのですが、思った以上に反響をいただいてびっくりしています。

── 動画を拝見して、ときには涙したり、感じた不安もありのままに発信されている様子に胸を打たれました。

うーたんさん：基本的には、参考になる情報や明るい姿を届けたいと思っています。でも、私も完璧な人間ではないので、落ち込む日もあることも伝えたくて。いい部分だけを発信しても、同じような状況の方が「この人は強いだけだろう」「自分とは違う人間なんだ」と思ってしまうのが嫌なんです。つらい状況でも私も頑張っていることが伝わったらいいなと思っています。

体の違和感を無視しないでほしい

── 体の違和感を放置しないでほしいとも話していらっしゃいますね。

うーたんさん：はい。私も、高校生のころから感じていた首の痛みがなかなか改善せず、さまざまな病院で検査をしてもらうなかでがんがわかりました。私のように発見が遅くなってつらい状況になる人をひとりでも減らせたらと思います。病院に行って診断がついたから、出された薬を飲んでおけば大丈夫とは思わず、症状が改善しない場合には違う病院に行くなどして症状が緩和するまでは通院してほしいです。

── 自分のことになると、「大丈夫だろう」とついあと回しになってしまいがちです。みなさんの反応はどうでしたか？

うーたんさん：「健康診断なんていつか行けばいいやと思っていたけど、行ってみようと思いました」や「ちょっと検査の必要があるんですけど、不安はありますが頑張ろうと思います」とコメントをいただき、私のように大変な思いをする方が減っている実感があり、すごくうれしいです。

また、病気でなくても生きているのがつらいという方が私の動画を見て、「自分がやりたかったことがあったと思い出した」「今、健康でいられて何の治療もしていないことが本当はすごくありがたいことだったんだって気づいた」と言ってくださることもあります。

大変なときに、自分より大変な人がいるとちょっと気持ちが楽になりますよね。だから、これだけ大変でもなんとかやっている私を見て「自分も気楽に頑張っていこう」と思ってもらえたらうれしいなとも思っています。

── 今後、取り組みたいことはありますか？

うーたんさん：いちばんはYouTubeを続けていくことですね。また、まだ構想中なのですが、希少がんの情報をなかなか得られず苦労して孤独を感じていたので、希少がんの体験談が集まるサイトを作りたいなとも考えています。残された人生がどれくらいあるかわからないので、日々、今しかできないことを考えて後悔しないように生きようと思います。

…

「残りの人生がどれくらいかわからない」という現実は、誰にとっても他人事ではありません。皆さんは、もし今日という日が「当たり前ではない」と感じたとき、あなたはどう過ごし、誰に何を伝えたいですか？

取材・文：阿部祐子 写真：うーたん