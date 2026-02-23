昨年12月に妊娠を報告した藤田ニコル、第1子の性別を発表「これから準備沢山しなきゃな」
俳優・稲葉友（33）の妻で第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の第1子の性別を発表した。
【写真】第1子の性別を発表した藤田ニコル
インスタグラムで「性別発表」と書き出し「boy or girl…？」とつづった藤田はジェンダーリビールケーキで発表する動画を投稿。ケーキから女児であることが明かされた。藤田は「予想は当たってた？」「これから準備沢山しなきゃな」とつづっていた。
またXでも「女の子のお母さんになります」と報告。「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」と喜び、ジェンダーリビールケーキの写真などをアップした。
この投稿にネットでは「わあ女の子ー」「いっぱい女子トークできるね」「わーーーー絶対可愛い」といったコメントが寄せられた。
2人は23年8月に結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告した。
