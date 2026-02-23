»à¼Ô1Ëü8000¿Í¡ª¡¡¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÅìµþÏÑ¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÁã¡×¤ÎÀµÂÎ
M7µé¡Ö¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢30Ç¯°ÊÆâ¤Ë70¡ó¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅìµþÏÑËÌÉô¤Ë"ÃÏ¿Ì¤ÎÁã"¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤ËÌ©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃÏ¿Ì¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÆüËÜÎóÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢³¤»³¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Û
ºòÇ¯Ëö¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î25Æü¡¢¶å½£¤Î·§ËÜ¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Íâ·î¤Î12·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ¤ÎÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¡¢M7.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿2026Ç¯1·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢»³±¢¤ÎÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¢M6.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÀéÍÕ¸©ËÌÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ4¡¢M4.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤À¡£
1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.3¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÅÔ»ÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢²È²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥ë¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃæ±ûËÉºÒ²ñµÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î19Æü¤Ë¡Ö¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¤Î¿·Èï³²ÁÛÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢M7¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¼óÅÔ·÷¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡Öº£¸å30Ç¯´Ö¤Ç70¡óÄøÅÙ¡×¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¤Î°ìÉô¤Ç¿ÌÅÙ7¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¡Á6¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤ÏºÇÂçÌó1Ëü8000¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤ÏÌó9Ëü8000¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÏÌó840Ëü¿Í¡¢2½µ´Ö¸å¤ÎÈòÆñ¼Ô¿ô¤ÏÌó480Ëü¿Í¡¢Á´²õ¡¦¾Æ¼º·úÊª¤ÏÌó40ËüÅï¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¤Ë¤Ï1¥õ·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼óÅÔ·÷¤ò½±¤¦ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÈï³²¤Ï82Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¹ñÆñµéá¤ÎºÒ³²¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ØÅì¤Ë¤ÏàÃÏ¿Ì¤ÎÁãá¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ëà³¤»³á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÆüËÜÎóÅç¤Î²¼¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¡ÎóÅçÃÂÀ¸¤«¤éÃÏ¿Ì¡¦²Ð»³Ê®²Ð¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ëÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤ÎÃæÅç½ß°ì¶µ¼ø¡ÊÃÏ¿Ì³Ø¡Ë¤À¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢³¤»³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÅç¡¡³¤»³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê³¤Äì¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê»³¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤Äì¤Ë¤Ï¡¢2000¡Á3000mµé¤Î»³¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³¤»³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆîÊÆ¥Á¥ê¤Î²¹ç¤¤¤Ë¤¢¤ëÅìÂÀÊ¿ÍÎ³¤Îæ¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤Äì¤òËÌÀ¾¤ÎÊý³Ñ¤Ë1²¯Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î¼êÁ°¤ÇËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬³¤Äì¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥°¥Þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ²Ð»³¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬³¤»³¤Ç¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤Ï³¤»³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÍÏ´ä¤ÎÊ®½Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³¤»³¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤È¤¨¤Ç¤¤¤¦¤È¥Ï¥ï¥¤¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÏÃÏ²¼¤«¤é¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Î¶¡µëÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ºß¤âÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï³¤ÌÌ¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¤¤³¤»³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³¤ÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¤ÌÌ¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤»³¤¬³¤Äì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤»³¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÀþ¾õ¤Ë¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú´ØÅì¤ÎàÃÏ¿Ì¤ÎÁãá¤Ï¡¢³¤»³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î!?¡Û
¡½¡½¤½¤Î³¤»³¤¬¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÅç¡¡¤Þ¤º¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤ÏM5°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¿Ì¸»ÃÏ¡Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ø°ñ¾ë¸©À¾Éô¡Ù¤È¡ØË¼ÁíÈ¾ÅçÅìÉô¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÅìµþÏÑËÌÉô¡Ù¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖÃÏ¿Ì¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÅìµþÏÑËÌÉô¡Ê¿Þ3¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤µ¤ËàÃÏ¿Ì¤ÎÁãá¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÁã¤Ç¤¢¤ëÅìµþÏÑËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤ë¤È1¥õ·î¤Ë100²ó¤Û¤É¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî100Ç¯¤Î´Ö¤ËÅìµþ23¶è¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¤¦¤Á¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤¬ÅìµþÏÑËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ÏÅìµþÏÑËÌÉô¤¬¿Ì¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1894Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÌÀ¼£ÅìµþÃÏ¿Ì¤âÅìµþÏÑËÌÉôÉÕ¶á¤¬¿Ì¸»¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1923Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÁêÌÏÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM7.9¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÈÆ±¤¸³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆâÎ¦Éô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤È¤Ï¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÅìËÌÃÏÊý¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤Î¤è¤¦¤ËÌ©½¸¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø´ØÅì¤Ç¤Ï³¤»³¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊý¤ÎÌó300km²¹ç¤Ë¤Ï¡Ø¾ïÈØ³¤»³Îó¡Ù¤È¤¤¤¦³¤»³¤ÎÎó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10¸ÄÍ¾¤ê¤Î³¤»³¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤µ¤Ï¡¢È¾·Â5¡Á20km¡¢³¤Äì¤«¤é¤Î¹â¤µ¤Ï1000¡Á3000m¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ë¤Ï¡ØÂè°ì¼¯Åç³¤»³¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ³¤¹Â¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¿Þ4¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â³¤»³¤¬´ØÅì¤Ë¤ÏÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÁã¤Ç¤¢¤ëÅìµþÏÑËÌÉô¤Î²¼¤Ë¤â³¤»³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2000Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþÏÑËÌÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿M2°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÁã¤ÎÂç¤¤µ¤¬´ØÅì¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ë¾ïÈØ³¤»³Îó¤Î³¤»³¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþÏÑËÌÉô¤Î²¼¤Ë¤Ï³¤»³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÏÑËÌÉôÃÏ¿Ì¤Ï³¤»³¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³¤»³¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢»³¤¬ºï¤é¤ì¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÅç¡¡Ä¾´¶Åª¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï»ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅìµþÏÑËÌÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³¤Î·Á¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤»³¤Î¤¢¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢³¤»³¤ÎÁ°ÌÌ¤Î¼ÐÌÌ¤¬¤°¤¤¤°¤¤¤È´äÈ×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ò¤º¤ß¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢³¤»³¤ÎÁ°ÌÌ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ÆÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£¡ÚÅìµþÏÑËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤ËM7µé¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë!?¡Û
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³¤»³¤¬Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÅç¡¡¼Â¤Ï³¤»³¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ØÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ÎÃÇÁØ³ê¤ê¡ÊÃÏÌÌ¤ÎÆ°¤¡Ë¤ò»ß¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ¯¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ØÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÙÆ¯¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³¤»³¤Î³°Â¦¤ÇM8¥¯¥é¥¹¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢ÃÇÁØ³ê¤ê¤¬³¤»³¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³¤»³¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³ê¤ê¤ò»ß¤á¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤Ê³¤»³¤½¤Î¤â¤Î¤¬²õ¤ì¤¿¤é¡¢M7¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤¬¡¢³¤»³¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1894Ç¯¤ÎÌÀ¼£ÅìµþÃÏ¿Ì¤ÏM7¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¿Ì¸»¤ÏÅìµþÏÑËÌÉô¤Î¿¼¤µ40¡Á70km¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÌÀ¼£ÅìµþÃÏ¿Ì¤¬ÅìµþÏÑËÌÉô¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÁã¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅìµþÏÑËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM7¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¤¤¤Äµ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ¿Ì¤ÎÁã¤È½Å¤Ê¤ëÅìµþÏÑËÌÉô¡£¼Ì¿¿¤ÏÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¼þÊÕ¡£¤³¤³¤¬¿Ì¸»¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤À
¡½¡½¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Ê¤ÉÆî´ØÅì¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²ø¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÅìµþÏÑËÌÉô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÅç¡¡¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ï¤É¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅìµþÏÑËÌÉô¤ÇM7¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¼óÅÔ·÷¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢ÅìµþÏÑËÌÉô¤Çµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¡¢M9¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¼óÅÔµ¡Ç½¤ò¥Þ¥Ò¤µ¤»¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ7¡¢M7µé¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
º£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¼ÏÂÆî³¤ÃÏ¿Ì¡×¤«¤é80Ç¯¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤«¤é15Ç¯¡¢¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¡×¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
Éé½ý¼ÔÌó9Ëü8000¿Í¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼ÔÌó840Ëü¿Í¡¢ÈòÆñ¼ÔÌó480Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡£¼«Ê¬¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡»ñÎÁÄó¶¡¡¿ÃæÅç½ß°ì