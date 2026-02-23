和田毅氏の1球に「マジで引退してないだろこれ！」

現役時代を彷彿させる1球に、場内は騒然となった。ソフトバンクや日本代表としても活躍した和田毅氏が22日、宮崎サンマリンスタジアムで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvsソフトバンク」戦の始球式に登場した。

45歳になった和田氏は背番号「21」、WADAのユニホームで登場し、5つの方向へお辞儀をしてからマウンドに上がった。ストライク投球に、打席に立った柳田悠岐外野手も思わず口を開き、驚きの表情を見せていた。

和田氏の投じた1球を目撃したファンは、SNSなどで「本当に引退した人ですか？」「キレがありすぎ」「革靴スーツですごいな」「和田さんマジで引退してないだろこれ！」「現役さながらの投球で鳥肌立ちました！」など驚きの声を上げていた。

さらには「和田さん引退したって嘘やろ……。あの球質エグすぎるしギータの反応も神すぎ」「ギーさんのビビり顔マジで可愛すぎて吹いたわ」「まだ間に合う。侍ジャパン松井裕樹辞退の代役ができるだろう」「和田投手は山本昌投手と同じで50歳くらいまで現役やると思ってた」などの反応も目立っていた。

和田氏はダイエー・ソフトバンクで2度の最多勝に輝き、日米NPB通算165勝をマーク。2024年限りでユニホームを脱いだ。日本代表としても、2004年のアテネ五輪、2006年WBC日本代表、2008年の北京五輪に出場。かつての侍ジャパン戦士が、ナインの背中を押す1球を投じていた。（Full-Count編集部）