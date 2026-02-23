»Ï¶È20Ê¬Á°¤ÎÌµµë¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤òµñÈÝ¤·¤¿¤éÊóÉü¿Í»ö¡Ä ²ñ¼Ò¤ÈÀï¤¤17Ëü±ß¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÃËÀ
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÌÇ»äÊô¸ø¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë¶õµ¤¤¬Ì¤¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾®Çä¶È¤ÇÆ¯¤¯»³ºê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢50ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿À½Â¤¶È¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢»þ´Ö³°¤Î¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö»Ï¶È»þ´Ö¤Î20Ê¬Á°¤«¤é¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä«Îé¡¢À¶ÁÝ¤ÈÌµÄÂÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÇ¤ë¤È¡Ø¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢ÆüµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÊóÉü¿Í»ö¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤«¤¬ÂÎÁà¡¢¤µ¤ì¤ÉÂÎÁà¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê´·½¬¤Ë¹³¤¤¡¢Ì¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ï»³ºê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
¡Ö¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡×¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÂÎÁà
¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²Ð¼ï¤Ï¡¢10¿ôÇ¯Á°¤ËÁÌ¤ë¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Äê»þ¤¬¡Ö8»þ¡Á17»þ¡×¤«¤é¡Ö8»þ20Ê¬¡Á17»þ25Ê¬¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
»Ï¶È»þ´Ö¤¬20Ê¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢½Ð¼Ò¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Æ»Íý¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¹©¾ìÄ¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç8»þ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿½¬´·¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£8»þ20Ê¬»Ï¶È¤Ê¤Î¤Ë¡¢8»þ¤«¤é¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢Ä«Îé¡¢À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÌµµë¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢ÉôÄ¹¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Æ»ë¤³¤½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¸å¤ÎÄ«Îé¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Ï¶ÈÁ°¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡ÖÃÙ¹ï¡×°·¤¤¤µ¤ì¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÌµÄÂÏ«Æ¯¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Ìµ²ÁÃÍ¤Ê¿Í´Ö¤À¤È»×¤¨¤Æ¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ÎÁë¸ý¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Ï«´ð½ð¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤äÀ¶ÁÝ¤ò¡Ö¼«¼ç»²²Ã¡×¤È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¸þ¤¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤¬Íè¤ëÁ´ÂÎÄ«Îé¤Ê¤É¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë·¸Ä¹¤«¤é¡ØÌÀÆü¤ÏÄ«Îé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÉ¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ø¤¤¤¤¤¨¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÇ¤°Õ¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·»³ºê¤µ¤ó¤Ï¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¤°Õ¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ÈÄ«Îé¤òµñÀä¤·Â³¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï±¢¼¾¤Ê·Á¤ÇÊóÉü¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖÏ«Æ¯Ì©ÅÙ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤ËÊÌ¤Îºî¶È¤òÆþ¤ì¤é¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¬±þ¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¤¢¤ëÆü¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬11Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÆÍÁ³³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥×¤ÎÃ¼¤òºï¤ë¤À¤±¤ÎÃ±½ãºî¶È¤Ç¡¢ÄêÇ¯Á°¤ÎÏ·¿Í¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âº¿´¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ïª¹ü¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ç¤¹¡×
¡ÖÏ¿²»¤·¤Þ¤¹¡×¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¾å»Ê¤Ï·É¸ì¤Ë
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¡£ÉôÄ¹¤¬»³ºê¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÍè¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢º£ÆüÄ«Îé¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¨¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¡ØÏ¿²»¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÉôÄ¹¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ìÅ¾¡¢·É¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡ØÆÍÁ³¤Î°ÛÆ°¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ï¡¢Ä«Îé¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¡ØÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
ÉÔÌÓ¤Ê¸À¤¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¡¢ÉôÄ¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ«Îé¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤»³ºê¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¹â¤¤À¸»ºÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¥ì¤¿¡£
¡Ö¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë¸úÎ¨¤ò¹â¤áÆü¡¹¸¦ïÓ¤·¤Æ¤ë²¶¤È¡¢Ä«Îé¤Ë½Ð¤Æ¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥×½Ð¤·¤Æ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿Í´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¿Í´Ö¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Èó¶¨ÎÏÅª¤À¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡ª¤È¤«¤Ê¤ê´¶¾ðÅª¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÉôÄ¹¤Ï¡Ö´ª°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¡¢¹©¾ìÄ¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢Ä«Îé¤Ø½ÐÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿çÌ²¾ã³²¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢²á¸ÆµÛ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢µÙ¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ï«´ð½ð¤òÆ°¤«¤·17Ëü±ß¤òÃ¥´Ô
¤À¤¬µÙ¿¦Ãæ¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ïµã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ«´ð¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬ÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¡¢ºÆÅÙ¤ÎÏ«´ð²ðÆþ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ï»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ÒÏ«»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ë¤è¤ëÏ«ºÒ¿½ÀÁ¤ÈÀÁµá½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÏ«´ð¤ØÄÌÊó¤·¡¢À§Àµ»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¶ÈÂå¤È¤·¤Æ17Ëü±ß»ÙÊ§¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÎÃæ¤ÇË¡Î§¤òÊÙ¶¯¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î²ñ¼Ò¤Ï¿Í´Ö¤Î½¹¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î¶¯À©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Å¥¾Â¤ÎÆ®Áè¡£¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
