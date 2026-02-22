実業家のマイキー佐野氏が報道の盲点を指摘！『ついに本格始動。トランプ大統領はなぜグリーンランドを狙うのか』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『ついに本格始動。トランプ大統領はなぜグリーンランドを狙うのか【マイキー佐野 経済学】』は、トランプ大統領によるグリーンランド取得構想を、単なる資源確保の話題にとどめず、150年に及ぶ米国戦略の連続性から読み解く内容である。
実業家のマイキー佐野氏は、多くの報道がレアアースなどの鉱物資源に焦点を当てている点を認めつつ、それは表層にすぎないと指摘する。視点を19世紀へ戻せば、米国はアラスカ購入直後からグリーンランド取得を検討していた。地図上でアラスカとグリーンランドを結べば、その間に位置するカナダは東西から挟まれる構図となる。領土拡張という意図は、この配置から明確に浮かび上がる。
20世紀に入ると意味合いは変質する。第二次世界大戦でデンマークが占領された際、米国はグリーンランドが敵対勢力の拠点となる事態を警戒し、防衛協定を締結した。さらに冷戦期、ハリー・トルーマン大統領は対ソ連戦略の一環として買収を打診したが実現には至らなかった。それでも基地権益は確保され、北極圏をにらむ軍事的足場は維持され続けた。
そして21世紀、再び構図が重なる。佐野氏が挙げるのが、監視と迎撃を組み合わせる「ゴールデンドーム構想」である。単一拠点ではなく分散配置が前提となる以上、北極圏に位置する同島の地理的価値は高まる。加えて、北極海の氷解による新航路の現実味、中国やロシアの進出、重要鉱物を巡る経済安全保障の問題が同時進行する。
佐野氏は、19世紀の拡張主義、20世紀の核抑止、21世紀の経済・技術という3つの文脈が現在一点で交差していると整理する。資源のみを切り取った議論では、この重層性は見えない。なぜ今グリーンランドなのか。その問いは、過去の試みを縦に貫くことで輪郭を持つ。本編では地図と歴史的事例を交えながら、その連続した構造がより具体的に提示されている。
