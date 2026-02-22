京都が思いがけないゴール2連発で福岡に完封勝ち! 今季初の勝ち点3を獲得
[2.22 J1百年構想リーグWEST第3節 京都 2-0 福岡 サンガS]
J1百年構想リーグWEST第3節が22日に行われ、5位京都サンガF.C.はホームで8位アビスパ福岡に2-0で勝利した。
立ち上がりから攻勢に出た京都は、前半32分に思わぬ形で先制。福岡のゴールキックの流れからGK小畑裕馬の横パスをFWラファエル・エリアスがカットし、右足で無人のゴールに決めた。昨季J1では得点ランキング2位タイの18ゴールを記録。クラブ史上最高の3位に貢献したブラジル国籍ストライカーが、2戦連発となる今季2点目を挙げた。
ハーフタイムを挟んでも京都がペースを握る中、追加点が生まれたのは後半32分。GK太田岳志からのロングボールをDF上島拓巳に頭で触られると、落下地点に入ったFWマルコ・トゥーリオが右足でダイレクトシュートを放つ。GK小畑の意表を突いてゴールに吸い込まれ、2試合ぶりとなる今季2得点目をマークした。
京都は意外性のある2ゴールを守り抜き、今季初めて90分で勝利。福岡は前節のセレッソ大阪戦(●0-2)と同スコアで2連敗を喫した。
