¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡Ù¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½·èÄê ¨¡ ¥È¥à¡¦¥Ïー¥Ç¥£¤â»²²Ã¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÊÆ¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬¡¢¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡Ù½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥ô¥§¥Î¥à¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥óºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ô¥£¥é¥ó¡¿¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡£¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±§ÃèÍ³Íè¤Î´óÀ¸À¸Êª¤È½É¼ç¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Ë»÷¤¿Ç½ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¥È¥à¡¦¥Ïー¥Ç¥£¼ç±é¤ÇÃ±ÆÈ±Ç²è¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡§¥ì¥Ã¥È¡¦¥¼¥¢¡¦¥Óー¡¦¥«ー¥Í¥¤¥¸¡Ù¡Ê2021¡Ë¡Ê2024¡Ë¤Î3Éôºî¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á±Ç²è´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Ì¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¨¥¤¥ßー¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢¥¢¥ô¥£¡¦¥¢¥é¥Ã¥É¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥È¥ë¥Þ¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Â·¤¦¡£¥È¥à¡¦¥Ïー¥Ç¥£¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç·È¤ï¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¶ÛµÞ¸ø³«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡õ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ý¥Õ¥¹¥ー¤òµ¯ÍÑ¡£µÓËÜ²È¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´ë²è¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¥·¥êー¥º¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤òÊä´°¤¹¤ë¤È¤â¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÌÀ¤³¦¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Ðー¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉ½¸½¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿¥Àー¥¯¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥ô¥§¥Î¥àÁü¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤¤¤«¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
