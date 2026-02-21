¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ»õ¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤È¡Ä¡×¡Ö±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤·¤¿Éã¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¡¡¼«¿È¤â52ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤ÎÌµÇ°¤òÄË´¶
¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¡½¡½¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°é¤Ã¤¿½»µÈÈþµª¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÈÉã¤ÎÇØÃæ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉã¤Ï54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¡£20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¡¢½»µÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·¿ÇË¤ê¤Ç°¦¤¹¤Ù¤Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤Æº£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¿¼¤¤¼Â´¶¤À¤Ã¤¿¡£
½»µÈÈþµª
¡û¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¡Éã¤Ï±Ç²è½Ð±é¤Î·Ð¸³¤â
¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦½»µÈÈþµª¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£
Éã¤Î¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ËÈ¼¤¤¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤«¤éÌó4Ç¯È¾¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Ç²á¤´¤·¤¿½»µÈ¡£°ìÅÙ¤âµ¢¹ñ¤»¤º¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á±Ñ¸ì¤Ï¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÊý¤¬ÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏºÆ¤Ó³¤³°¤Ø¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ï¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥¹¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤¬À¹¤ó¤ÊÅÚÃÏ¡£¼Â¤Ï½»µÈ¤ÎÉã¤â¡¢»×¤ï¤Ì¤«¤¿¤Á¤Ç±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö(¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î)¥É¥ó¤ÎÁòµ·¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²Îó¼Ô¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤òÂçÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¤Ï¶¯ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë½»µÈ¤µ¤ó¤Ï±þÊç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¤Ï¡¢½»µÈ¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢50ºÐ¤ÇÆÍÁ³²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÀë¸À¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅâÆÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÉã¤¬µÞ¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î°ÜÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤«¤é4Ç¯¸å¡¢Éã¤Ï54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êµÞÀÂ¡£Åö»þ25ºÐ¡¢¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿½»µÈ¤Ï¡¢ÁáÄ«¤ËÊì¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Çë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢»õ¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤È¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß52ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»µÈ¤Ï¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î¼ã¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÉã¤ÏÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¡£Éã¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»×¤¤È¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½»µÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢Tver¤Ç27Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï1Ëü2,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½»µÈÈþµª
¡û¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¡Éã¤Ï±Ç²è½Ð±é¤Î·Ð¸³¤â
¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦½»µÈÈþµª¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏºÆ¤Ó³¤³°¤Ø¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ï¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥¹¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤¬À¹¤ó¤ÊÅÚÃÏ¡£¼Â¤Ï½»µÈ¤ÎÉã¤â¡¢»×¤ï¤Ì¤«¤¿¤Á¤Ç±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö(¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î)¥É¥ó¤ÎÁòµ·¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²Îó¼Ô¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤òÂçÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¤Ï¶¯ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë½»µÈ¤µ¤ó¤Ï±þÊç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¤Ï¡¢½»µÈ¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢50ºÐ¤ÇÆÍÁ³²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÀë¸À¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅâÆÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÉã¤¬µÞ¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î°ÜÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤«¤é4Ç¯¸å¡¢Éã¤Ï54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êµÞÀÂ¡£Åö»þ25ºÐ¡¢¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿½»µÈ¤Ï¡¢ÁáÄ«¤ËÊì¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Çë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢»õ¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤È¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß52ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»µÈ¤Ï¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î¼ã¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÉã¤ÏÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¡£Éã¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»×¤¤È¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½»µÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢Tver¤Ç27Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï1Ëü2,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£