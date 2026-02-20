王者サンダーで主軸を務めるSGAとジェイレン・ウィリアムズが球宴明け直後も復帰できず

2月20日（現地時間19日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、腹部の筋肉を負傷しているシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が約1週間後、右ハムストリングを負傷しているジェイレン・ウィリアムズが約2週間後にそれぞれ再検査を受けると発表した。

昨シーズンの王者は、今シーズン開幕から25戦を24勝1敗で爆走。ところが、そこから2連敗を4回喫するなど失速し、直近5戦を2勝3敗で負け越してオールスターブレイクへ突入。

42勝14敗（勝率75.0パーセント）はウェスタン・カンファレンス1位で、2位のサンアントニオ・スパーズ（38勝16敗／勝率70.4パーセント）へ3.0ゲーム差をつけるも、イースタン・カンファレンス首位のデトロイト・ピストンズ（40勝13敗／勝率75.5パーセント）が僅差で上回り、リーグトップに立っている。

今シーズン、チーム最多の平均31.8得点6.4アシストに4.4リバウンド1.3スティールを誇るSGAは、2月5日のスパーズ戦から5試合連続で欠場中。

チーム2位の平均17.5得点5.4アシストに4.7リバウンド1.3スティールを残すウィリアムズは、今年1月中旬に右ハムストリングを痛めて10試合を欠場。2月に復帰を飾るも、2試合目に再び同箇所を負傷していた。

また、サンダーはガードのエイジェイ・ミッチェルが腹部を痛めていた時のリハビリ中に左足首を捻挫しており、約1週間後に再検査を受けることに。

彼らが不在のため、サンダーはオールスタービッグマンのチェット・ホルムグレンを中心に戦っていくことになるが、タフな期間になりそうだ。