【ちいかわベーカリー ポップアップショップ】 3月14日 オープン予定 住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿B1F

CLホールディングスのエルティーアールは、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を3月14日にオープンする。場所は東京都のラフォーレ原宿 B1F。

「ちいかわベーカリー」は2024年10月に東急プラザ表参道「オモカド」3Fにオープンした「ちいかわ」のパン屋。今回オープンする店舗はグッズの取り扱いを専門としたポップアップショップで、「ちいかわベーカリー」に関連した多彩なグッズが販売される。

店内はピンクベースの内装で「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストを使用。「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」たちのグッズが購入できる。フリー入場となっているが、混雑時には入場規制が行なわれる場合がある。

2,200円以上購入すると「ショッパータグ(全1種)」がプレゼントされる

スクイーズ（ちいかわ） 価格：990円

スクイーズ（ハチワレ） 価格：990円

スクイーズ（うさぎ） 価格：990円

トレー（パンなみんな） 価格：1,980円

ミニトレー（転んだ） 価格：1,980円

ミニトレー（サンドなトリオ） 価格：1,980円

シュガー 価格：1,200円 ※3種×各3粒入り、4月上旬販売予定

コーヒー入り巾着（キリマンジャロ） 価格：1,800円 4月上旬販売予定

コーヒー入り巾着（カフェインレス） 価格：1,800円 4月上旬販売予定

ショッパー (小) 価格：100円

ショッパー (中) 価格：150円

ショッパー (大) 価格：200円

(C)nagano