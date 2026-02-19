【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では印象アップを図れます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
ある程度自分の考えを漏らしておくことで、平和ではないですが自分の良さやセンスも伝わるようです。バランスを崩すことがあっても気にし過ぎないでいましょう。仕事や公の場ではいつも通りに行動をとっていても周囲の人が恐れたり萎縮してしまうことがあるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の強さを見せていきます。それが相手の心を溶かすでしょう。人間的にもレベルが高い人だと思ってもらえます。わざと弱さを見せるのはやめておきましょう。シングルの方は、独特のコミュニティを持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりマイペースですがそれが心地よいでしょう。
｜時期｜
2月26日 闘う ／ 2月28日 やる気がなくなる
｜ラッキーアイテム｜
吸湿発熱インナー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞