来場者の発言について讃岐が報告「ご観戦いただきました皆さまへ不快感や恐怖心を…」
カマタマーレ讃岐は18日、ホームで15日に開催されたJ2・J3百年構想リーグ第2節・ カターレ富山戦(●1-5)において、来場者によるリスペクトに欠ける発言があったことを報告した。
公式サイトによると、問題となったのは「観客席から試合中、選手・チームに向けてのリスペクトに欠ける内容を繰り返し叫ぶ行為」だという。
クラブは「試合翌日(16日)に事象の発生を認識し、16日中に現場警備員並びに当クラブスタッフ及び選手から事情聴取を行い、観客席からリスペクトに欠ける発言があった旨を確認いたしました」と伝え、「ご観戦いただきました皆さまへ不快感や恐怖心を抱かせてしまい、またそうした状況を試合中に改善できなかったことをお詫び申し上げます」と謝罪している。
さらに今後の対策として「警備員の配置の見直し、連絡体制の強化を行います。また、警備員による巡回を強化いたします」と表明。「すべてのお客さまへ安心安全に楽しんでいただくスタジアムの実現のため、当クラブ一同、改めて全力を投じてまいります」とし、「観戦ルールを順守してのご観戦に、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
