Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月18日は、コンパクトな筐体ながら、低域から高域までバランスよく鳴らし、厚みのあるサウンドを実現した、UGREEN（ユーグリーン）の「Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン Bluetooth ANCノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン 最大80時間音楽再生 30mm PU＋チタンコーティング振動板ユニット搭載 AIノイキャン技術 2台デバイス同時接続 80ms低遅延 135g超軽量 専用アプリ対応 ブラック 3,000円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

30mmドライバー搭載で圧倒的サウンド体験。UGREENの「Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン」が50％オフ！

30mmドライバー搭載の迫力サウンドに加え、最大80時間再生＆Bluetooth 6.0対応。音質もスタミナも妥協したくない人に刺さるUGREEN（ユーグリーン）の「Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン」が50％オフの超特価で購入できるチャンスです。

本製品は30mmのダイヤフラムドライバーを搭載。コンパクトな筐体ながら、低域から高域までバランスよく鳴らし、厚みのあるサウンドを実現しています。

ANC＋AIノイズキャンセリング技術で、自動車エンジンなどの低周波ノイズを効果的に低減。移動中でも音楽や動画の音声に集中しやすいのが特長で、日常使いはもちろん、通勤・通学や出張時にも頼れる一台です。

最大80時間再生。Bluetooth 6.0で安定接続

バッテリー性能も見逃せません。通常再生時は最大80時間、ノイズキャンセリングモード時は約55時間の連続再生が可能。頻繁な充電から解放され、長時間の作業や旅行でも安心して使えるのも嬉しいポイントです。

さらに、Bluetooth 6.0に対応し、接続の安定性と省電力性能を強化。音途切れを抑えながら、快適なワイヤレス体験を提供します。長時間再生×安定接続という実用性を兼ね備えたモデルとして、コストパフォーマンスにも期待できるヘッドホンです。

30mmドライバーの迫力サウンドと最大80時間再生、Bluetooth 6.0対応を両立。「Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン」は、毎日使いにちょうどいい実力派ワイヤレスヘッドホンです。

なお、上記の表示価格は2026年2月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

