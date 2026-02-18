「アニメイトブックフェア2026」が4月4日から開催決定！ 「ブルーロック」などの限定景品がもらえる複製原画やビッグアクリルスタンドの受注販売も
アニメイトは、書籍の超大型フェア「アニメイトブックフェア2026」を4月4日から全国アニメイト・アニメイト通販で開催する。期間は5月6日まで。
「アニメイトブックフェア2026」では、コミック・文庫・雑誌など、書籍関連商品を購入、または予約1点ごとに「フェアポイント」を1ポイント進呈。ポイントがたまったら、集めたポイント数に応じて、ここでしかもらえない豪華景品がもらえる。
本フェアの開催を記念して、アクリル額装入り複製原画やビッグアクリルスタンドといった完全受注生産商品が販売される。
景品内容
70ポイント
・【受注生産景品】アクリルプレート「少女マンガなら叶わない恋」
【受注生産景品】アクリルプレート「少女マンガなら叶わない恋」使用イラスト
35ポイント
・マフラータオル「月刊少女野崎くん」/「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う」
20ポイント
・アクリルスタンド「D.Gray-man」/「ブルーロック」/「踏んだり、蹴ったり、愛したり」/「ぼっち・ざ・ろっく!」
アクリルスタンド（左：「D.Gray-man」、右：「ブルーロック」）
15ポイント
・アクリルキーホルダー「極楽街」/「ご注文はうさぎですか？」/「シティーハンター」/「転生したらスライムだった件」/「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」/「妖怪学校の先生はじめました！」/「40までにしたい10のこと」
アクリルキーホルダー（左：「シティーハンター」、右：「転生したらスライムだった件」）
10ポイント
・A4複製原画3枚セット「おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！」/「カラオケ行こ！」/「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」/「抱かれたい男1位に脅されています。」/「花秘める君のメテオール」/「文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話」
A4複製原画3枚セット「抱かれたい男1位に脅されています。」
7ポイント
・クリアファイル「アカギ」/「CAT'S EYE」/「キルアオ」/「東京エイリアンズ」/「ピットスポルム」/「虫かぶり姫」/「列強戦線」
クリアファイル「東京エイリアンズ」
・B6サイズ8P小冊子「甘くて熱くて息もできない」/「イヤって言ってもきかないで」/「ウケ専ボーイは神テク男子とセフレになりたい！after！」/「美しい彼」/「さんかくトワイライト」/「職場のイケメン営業は理想の飼い主様」/「どうしようもなく愛してよ」/「舐めて、噛んで、キスをして」/「春に凪ぐ青」/「BLゲームの主人公の弟であることに気がつきました」
B6サイズ8P小冊子「甘くて熱くて息もできない」
5ポイント
・ミニフォト風カード「うらみちお兄さん」/「うるわしの宵の月」/「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」/「地縛少年花子くん」/「春の嵐とモンスター」/「僕の心のヤバイやつ」/「魔入りました！ 入間くん」/「みなと商事コインランドリー」
ミニフォト風カード「みなと商事コインランドリー」
3ポイント
・アニメイトアプリきせかえ「ヴァンパイドル滾」/「多聞くん今どっち!?」/「とんでもスキルで異世界放浪メシ」
ブックフェア開催を記念した完全受注生産商品を販売
受注期間：4月4日～5月6日
商品お渡し時期：8月頃から順次予定
【完全受注生産】アクリル額装入り複製原画
価格：6,600円
【完全受注生産】ビッグアクリルスタンド
価格：7,700円
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
「アニメイトブックフェア2026」開催概要
開催期間：4月4日～5月6日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
