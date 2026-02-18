有楽製菓と釣り具メーカーのデュオは、チョコ菓子「ブラックサンダー」がモチーフの「ブラックサンダールアー」を、2026年4月9日に全国の釣具店で発売する。

それに先だち、2月19日正午〜3月5日正午までの期間、DUO公式オンラインストアで先行予約受付を行う。先行予約分の発送は3月下旬の予定。

先行予約特典はオリジナルステッカー

エネルギーチャージに適した食べ応えや、携帯性にすぐれるサイズ感など、ブラックサンダーの特長をアウトドアシーンで活かしたいとの発想から、デュオとのルアー開発に着手。魚が思わず食いつくルアーの性能と、ブラックサンダーの形状の再現を両立したという。

チョコバーのディテールを、質感および形状とも忠実に再現したフローティングタイプ。パッケージも忠実に再現したことで生まれたフラットな形状となっている。

また、パッケージ端部のギザギザ形状をリップとしてデザインし、見た目のユニークさに加え、独自の水噛み性能を実現したとのことだ。

なお、先行予約特典として、オリジナルステッカー1枚が封入される。

価格は2400円（税込）。