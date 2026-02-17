¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¤Ò¤Êº×¤ê¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡ØÀäÉÊ¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡Ù¤¹¤·ÈÓ¥ì¥·¥Ô¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä
¤Ò¤Êº×¤ê¤ä¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ê¤É¤Î¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡Ø¤Á¤é¤·¤º¤·¡Ù¡£¡Ò¤¹¤·¤á¤·¡Ó¤Îºî¤êÊý¤À¤±¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ª²È¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ø¤Á¤é¤·¤º¤·¡Ù¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥³¥Ä¤ÏÁ´Éô¤Ç£³¤Ä¡ª¡¡¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
¡ÚÉ¬¤º¤ª¤¤¤·¤¯¡ª ¤Î¥³¥Ä¡Û
¤¹¤·¤á¤·¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
·ø¤á¤Ë¿æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤·¿Ý¤òº®¤¼¤¿¤é¼êÁá¤¯¤µ¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤º£±¤ÄÌÜ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ä¡Ä¤´ÈÓ¤ò·ø¤á¤Ë¿æ¤¯¤³¤È¡£
¤ªÊÆ2¹ç¤òÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ¤¬¤Þ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¿å¤ò2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÃí¤®¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¿åÂç¤µ¤¸4¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡Ê¤¹¤·¤á¤·¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤·¤á¤·2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÃí¤°¡Ë¡£¤¹¤·¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ö¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿å¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¿æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ä¡Ä3¡ß3cm¤Îº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¯¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ÇÌ£¤Ë¤°¤Ã¤È¿¼¤ß¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ä¡Ä¤¹¤·¿Ý¤òº®¤¼¤¿¤é¼êÁá¤¯¤µ¤Þ¤¹¤³¤È¡£
ÊÆ¤É¤¦¤·¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢¹¥¤ß¤Î¤ª»É¤·¿È¤ä¶Ó»åÍñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡Ò¤¹¤·¤á¤·¡Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø´ðËÜ¤Î¤Á¤é¤·¤º¤·¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¡Ò¤¹¤·¤á¤·¡Ó
ÊÆ¡Ä¡Ä2¹ç
º«ÉÛ¡Ê3¡ß3cm¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ü ¤¹¤·¿Ý
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Ò¶Ó»åÍñ¡Ó
Íñ¡Ä¡Ä2¸Ä
±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
º½Åü¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Ò¶ñ¡Ó
¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¨¤ó¤É¤¦¡Ä¡Ä2¸Ä
»É¤·¿È¡Ê¤Þ¤°¤í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤¤¤«¤Ê¤É¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä¹ç¤ï¤»¤Æ200g
¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¯¥é¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¹¥¤ß¤ÇÎý¤ê¤ï¤µ¤Ó¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¤¹¤·¤á¤·¤òºî¤ë¡£ÊÆ¤ÏÀö¤¤¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ¤¬¤Þ¤ËÆþ¤ì¡¢2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤®¡¢¿åÂç¤µ¤¸4¤ò¸º¤é¤¹¡Ê¤¹¤·¤á¤·¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤·¤á¤·2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÃí¤°¡Ë¡£º«ÉÛ¤ò²Ã¤¨¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿æ¤¯¡£¤¹¤·¿Ý¤ÎºàÎÁ¤Ïº®¤¼¤ë¡£
¤´ÈÓ¤¬¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éº«ÉÛ¤ò½ü¤¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¹¤·¿Ý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤ã¤â¤¸¤Î¾å¤«¤é²ó¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡Ë¡£¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¤´ÈÓ¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº®¤¼¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ª¤®¡¢¿ÍÈ©¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤«¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¶Ó»åÍñ¤òºî¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢¤¶¤ë¤Ç¤³¤¹¡£±ö¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤Î1/2ÎÌ¤ò¤Ò¤¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Íñ±Õ¤Î1/2ÎÌ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¹¤²¡¢É½ÌÌ¤¬¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤éºÚÈ¤¤Ç¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤ò¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¯¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²£¤ËºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¶ñ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¨¤ó¤É¤¦¤Ï¤Ø¤¿¤È¶Ú¤ò¼è¤ê¡¢Ç®Åò¤Ç1Ê¬30ÉÃ¤æ¤Ç¤Æ¡¢Îä¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡£½ÄÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤«¤é¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¤ò¤Õ¤ë¡£»É¤·¿È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1.5Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
´ï¤Ë¤¹¤·¤á¤·¤òÀ¹¤ê¡¢¶Ó»åÍñ¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£»É¤·¿È¡¢¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¯¥é¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¨¤ó¤É¤¦¤òºÌ¤ê¤è¤¯»¶¤é¤¹¡£¼è¤êÊ¬¤±¤¿¤é»É¤·¿È¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¡¢¹¥¤ß¤ÇÎý¤ê¤ï¤µ¤Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
