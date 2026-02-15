古賀太陽が福田湧矢との接触シーンについて話した

前半の試合展開からすれば、想定しがたい結末だった。

柏レイソルは2月15日、ホーム開幕戦となった百年構想リーグ第2節で東京ヴェルディと対戦し、1−2で敗れた。前半はほぼ東京Vを圧倒していたが、後半に急失速。後半18分にFKからFW染野唯月に同点ゴールを許すと、後半アディショナルタイムにはMF福田湧矢に決勝ゴールを決められた。

不運な側面もある。東京Vの1点目につながったファウルの場面では、DF古賀太陽がサイドで福田に対応。マークについた古賀は福田に接触していなかったが、福田がピッチに倒れ込み、笠原𥶡貴主審はファウルの判定を下した。福田はキャンプで左足を負傷し、ぶっつけ本番での出場だったという。

古賀は試合後のミックスゾーンでも困惑した様子で「俺、本当に当たっていなくて…」と切り出し、「ずっと『当たっていない』って抗議していたんですけど。勝手に倒れたから『なんで倒れているんだろう』っていうくらいの感覚だった。そこは審判団とも話してみないと、ちょっと分からない部分ではありますね」と、自身に起きた事象を振り返った。

そのうえで「ただ、セットプレーを与えてしまった以上、あそこで失点することは絶対にあってはいけないことだと思うので。川崎戦でもCKからやられましたし、トレーニングマッチでもセットプレーでやられることはあったので、もう一回全体で話し合いながら、セットプレーでやらせないところは修正しないといけないと思います」と、古賀は同点ゴールを許した責任を自分たちに向けた。

第3節では、昨季最終節までタイトルを争った鹿島アントラーズと対戦する。リカルド・ロドリゲス体制になってから初の連敗となったが、古賀は「まずは連敗を止めること」と嫌な流れを断ち切りたいと話す。

「とにかく自分たちと向き合いながら、修正ポイントを明確にしたうえで、その課題と向き合っていくことに尽きると思う。去年のことを考えたら、とにかく勝ちたい相手ですけれど、それ以前に自分たちと向き合わないといけないと思います」

優勝を目標に掲げた特別大会だっただけに、「連敗スタートというのは受け入れがたい事実ですが、そこに向き合っていかないといけない。逃げることなく、自分たちの課題と向き合いながら、しっかりやっていくしかない。そこを乗り越えて初めて、優勝を目指せるチームになれるのかなと思います」と、自分たちのやるべきことを強調した。（河合 拓 / Taku Kawai）