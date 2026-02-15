

五輪２大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真（中央）と父の正和氏（右）、コーチのカロリーナ・コストナー氏（左） photo by Sunao Noto / JMPA





【父・正和コーチが感じた普段との違い】

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子。２月10日（現地時間）のショートプログラム（SP）終了時点では、イリア・マリニン（アメリカ）と鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）、アダム・シャオ・イム・ファ（フランス）と、100点台に乗せた上位３選手の優勝争いになると予想されていた。

だが、２月13日のフリーは大荒れの展開となった。

SP３位のシャオ・イム・ファは最初の４回転ルッツで転倒すると、次の４回転トーループも軸が斜めになってステップアウト。さらに４回転サルコウも手をつくミスになって総合７位。最終滑走のマリニンも４回転フリップをきれいに決めたあとに狙った４回転アクセルがパンクしてシングルに。そのあとはリズムを崩し、ジャンプで転倒を連発。フリーは15位と信じられない結果となり、総合８位に順位を落とした。

そうしたなか、鍵山は６分間練習では今季初挑戦となる４回転フリップをしっかり跳んで好調を維持しているかに見えた。だが、父でコーチの正和氏は演技直前に普段との違いを感じたという。

「６分間練習の時から地に足が着いてないのは感じていました。緊張だったらいいけど、雰囲気に飲まれている感じがした。そうなると氷になかなか乗れない感じが出てくるので、普段は演技前には声をかけていないけれど、少し気持ちを落ち着かせるために、足を止めさせて深呼吸するように言いました」

【ミスをしながらも耐える演技】

名前をコールされた時、珍しく観客席に向かって片腕をくるくる回す動きをした鍵山。曲が鳴り始めると最初の動作から鋭さが感じられ、スピードも速かった。だが、その勢いで跳んだ最初の４回転サルコウはステップアウトに。さらに次の４回転フリップも着氷でスリップして転倒した。

そこから鍵山は、強い気持ちで自分自身と戦った。

「前半にふたつのミスが出てしまった時点で、普段の試合なら一気にガクガクッと気持ちも下がっていたと思う。だけど今日は、『この五輪という舞台で絶対に最後まで諦めずに滑りきる』という強い意志を持っていたので、後半はなんとか耐えながら、という形でした。父も『全部転んだとしても全力でやりきってくれればそれで十分だから』と言ってくれたので、頑張れたのかなと思います」

そのあとの４回転トーループからの３連続ジャンプは、少し詰まる着氷になったが最後を２回転サルコウにして耐えた。後半の４回転トーループこそステップアウトで減点されたが、３回転フリップ＋３回転ループをきっちり決め、スピンとステップはすべてレベル４にしてまとめた。

ミスが出たことでキス＆クライでは血の気が引いたような顔色だった鍵山だが、フリー６位の得点ながら合計280.06点として、291.58点のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）に次ぐ２位。メダル獲得が決まると、安堵した表情を見せた。

さらに佐藤駿の銅メダル獲得も決まると「駿が自分の実力でつかみ獲ったメダルだと思うので、本当にうれしい」と、親友とともにメダルを獲得できたことを素直に喜んだ。

【大舞台での挑戦が大きな収穫】

本来の実力を出していれば金メダルもあり得ただけに、鍵山は「悔しさもある」と複雑な心境を吐露したが、同時に納得の言葉も聞かれた。

「自分のパフォーマンスに関しては、ミスが出てしまった悔しさがすごくあります。でもミラノの地で挑戦することができたというのは、すごく大きな成果で、大きな意味があると思います。全体的に見れば、この五輪でいろいろな経験や学びがありました」

正和氏は「狙って勝ちきるというのはすごく難しいことだと思うので、北京の銀メダルとはかなり違うと思います。オリンピックは４年に１回の特別な大会だから、内容はどうであれ（結果に）文句は言わず。彼が世界一と言っても過言ではない努力をしてきていると自負しているので、今回はこの結果を素直に喜んでやりたいなと思います」と話す。

鍵山は、メダル獲得後に選手村の部屋に戻ってひとりになった時、さまざまな思いが頭のなかを巡ったという。

「今回の五輪ではプラスに考えることがすごく多く、マイナスな感情はあまりなかった。もっともっと強くなりたいなって思いながら夜を過ごしていました」

大舞台での試合に攻める姿勢で臨んだことで、達成感や学びを手にした鍵山。彼にとってミラノ五輪での経験は、またひとつ大きな収穫になったはずだ。