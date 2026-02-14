「つけていると褒められる」ふわっと広がる「いい匂い」のフレグランス





男女問わずに褒められるさりげない香り



ときにはその人の印象さえ操作する、見えないからといってあなどれない「香り」の力。香水らしくない＝香りが強すぎない、香水が苦手な人にもやさしく漂うような香り。つけているとよく褒められるものは？というお題で美容通たちに調査。







甘さを感じるウッドテイスト

パルファム Caoba 100mL 52,800円／FUEGUIA 1833 東京本店 「どこの香りか教えてください！ と喫茶店で隣のお客さんに話しかけられたこともあるこの香水。インドのアンティークボックスをイメージした香りで愛用しています。値ははりますが、つけると女性からよく声をかけられるのでうれしい」（AYANAさん・ビューティライター）







季節もシーンも問わずに使える清潔感のある香り

アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル 38,500円 ブランド初の香水というのと、ニュースで“柔軟剤の香り”というキーワードを見て、発売前から気になっていたもの。気軽に買える値段ではなかったので、何度もお店へ足を運び、3ヶ月以上悩んで購入。

エルメスがシルクやサテンのようなイメージだとしたら、同じフローラル系でもこちらはパリッとした白シャツやデニムに似合う、クリーンな香り。軽すぎずさわやかさの中に深みも感じられるのでシーズンレスで使えて、どこの香水？ とよく聞かれます」（M.K・GISELe編集長）







高級感あるブラックティーをイメージ

テノワール 29 オード パルファム 100mL 44,000円／LE LABO 「ユニセックスでも使えるこびない香りが人とかぶらないので気に入っています。まろやかな香りが朝から晩まで持続するため、帰宅するときでもいい香りだね、とリアクションがあるので気分があがる」（MAKOさん・Kate Millorディレクター）







「ふわっといい香りがする人」が選んでいるのは？

