¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¥Ý¥¹¥È¤·±ê¾å¤·¤¿¥ß¥¹ÅìÂç£²£°£²£°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ï£±£±Æü¡¢Åë¾èÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤ËÁö¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤±ê¾å¡££±£³Æü¤Ë¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö¼«¿È¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï£±£´Æü¤ËÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡Ö²Ë¿Í¤ÎÊÈ¤ß¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤È¤«Âç³Ø±¡¤Î¥¯¥½¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼«¸ÊÊÝ¿È¤Ç¿ÀÃ«¤µ¤ó¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¤«¥Þ¥¸¥¯¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¿ÀÃ«¤â¼ÕºáÊ¸¤È¤«¤À¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£²Ë¿Í¤ÎÉÏË³¿Í¤¬´î¤Ö¤À¤±¤À¤í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÏµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃúÇ«¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤Ã¤È£Ä£Ø¤È¤«¹©É×¤·¤Æ¸úÎ¨¾å¤²¤í¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢³¤³°¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤«¥Ð¥µ¤Ã¤ÈÂÀÚ¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤é¼Õ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÏË³¤È¤«¶â»ý¤Á¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¡©¡¡°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Í¡¼¤À¤í¡×¤È°ì´Ó¤·¤ÆÍÊ¸î¤·¤¿¡£