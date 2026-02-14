元・櫻坂46のキャプテンで女優の菅井友香が14日、東京都内で写真集『たびすがい』（ワニブックス）の発売記者会見に登壇。写真集の撮影エピソードを語った。

【画像】菅井友香、写真集会見で記者にチョコを配る

▪️まさかの遭遇に驚き「帰りの飛行機に石破さんが後ろにいて」

本書は沖縄・座間味島にて撮影された写真集。タイトルにも含まれる“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味があるという。「ありのままがつまっていて。スタイリングやメイクの幅も広くて、私自身も知らない私をたくさん引き出していただいた」と語っており、30歳になった“今”の菅井の魅力がつまった写真集だ。

できあがった写真集を見て「今までになかった大人の魅力が出ているんじゃないかなと思っていて」と語る。「（大人の魅力は）自分にはあまりないと思っていたので（笑）。スタッフの皆さんが引き出していただいた」と自信を語った。

撮影に向けた準備については、「肌の露出も多いので、緊張感を持ってトレーニングをしました。ただ、やりすぎないことも意識しました」とコメント。筋力トレーニングに加え、野菜や肉など栄養バランスを意識した食事でコンディションを整えたという。「母が美容整体を経営しているので、たくさん通わせてもらってサポートしてもらいました（笑）。とても感謝しています」と明かした。

撮影の思い出を問われると、「帰りの飛行機がまさかの石破前総理と一緒の便でびっくりしました」と告白。「機内の雰囲気が少し違うなと思っていたら、斜め後ろにいらして。こんなことってあるんだと思いました（笑）。最後まで忘れられない旅になりました」と笑顔で振り返った。

また撮影を振り返って「旅の中で逆に崩していただく感覚でした。スタイリングも今までにないもので、『スナイパーになったような気持ちでやってください！』というテーマもいただいたり（笑）」と驚きの指示があったことを語る。「今までにないような演じてるような感覚があって、それがチャレンジでもあって。撮影していただくのは楽しいと改めて気づかせていただいた写真集でした」と満足に語った。

本書は菅井にとって3冊目の写真集だが、グループを卒業後としては初となる写真集。自己採点を聞かれると「グループを卒業した後も3冊目の写真集を出させてもらえるなんて感謝でいっぱい。今まで一番高い点数で、300点！とてもお気に入りなので100点に収まらない」と自信をのぞかせた。

▪️バレンタインデーの思い出「お砂糖を入れ忘れてしまって（笑）」

2016年4月に欅坂46の1期生としてデビューし、今年で芸能生活10周年を迎える菅井。「10年も活動させていただけるとは思っていなかったですし、写真集を出させていただいたり、素敵な方々に恵まれて、こうしてお仕事を続けさせていただいてるのも、周りの皆さんや応援してくださる皆様のおかげなので、もうとにかく感謝でいっぱいです」と笑顔で語った。

現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』では前田利家の妻・まつを演じるなど女優として活躍中の菅井。大河ドラマ出演の感想を聞かれると「ずっと目標であり夢だった大河ドラマに撮影していただいてすごく嬉しい。主演の仲野太賀さんは（現場では）周囲を笑顔にされていて、私も緊張を和らげていただきました。お芝居や（現場での）振る舞いを見て、改めて尊敬するようになりました」と語った。

記者会見当日は、バレンタインデー。自身のバレンタインデーの思い出を聞かれると「私は女子校出身なので、クラス40人のみんなでそれぞれ作って交換していました」と笑顔で振り返る。「毎年、徹夜で朝の2時くらいまでクッキーを焼いていましたね。でもお砂糖を入れ忘れてしまって（笑）。父に食べてもらったら『全然甘くないな』とダメ出しされました（笑）」と微笑ましいエピソードも披露した。

また写真集の発売日が2月14日であることにちなみ「（この写真集で）感謝の気持ちと『皆さんが大好きだよ』という気持ちが届いたら」とファンへの想いを語った。会見終了後には、菅井自ら「ぜひお渡ししたい」と希望により、記者一人ひとりに感謝の言葉を添え、チョコレートを手渡し。終始、温かな雰囲気に包まれた会見となった。

（取材・文・撮影＝遠山五日）