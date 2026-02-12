ハトムギ化粧水×ポケモン限定デザイン登場♡春の保湿ケアに

ナチュリエの大人気アイテム「ハトムギ化粧水」と「ハトムギ保湿ジェル」から、ブランド初となるポケモンデザインが登場。2026年2月24日(火)より数量限定で発売されます。ピカチュウやポッチャマ、イーブイをあしらった春らしいパッケージで、毎日のスキンケア時間がもっと楽しく♡世代を問わず手に取りやすい特別仕様です。

ハトムギ化粧水限定ボトル

仲良くポーズするピカチュウとポッチャマ、ピカチュウとイーブイの2種を展開。ブランドカラーを基調に、春を感じる心ときめくデザインに仕上げました。

裏面には隠しモチーフのピカチュウも描かれ、思わず探したくなる遊び心も。

ナチュリエハトムギ化粧水ポケモンデザイン



価格：オープン価格(参考価格：748円 税込)

みずみずしく浸透力に優れた処方で、重ねるほど角層を水分で満たします。さっぱりとした使用感でべたつきにくく、ローションパックやプレ化粧水、ボディケアにも活躍。

無香料、無着色、低刺激性、アルコールフリー、オイルフリー、界面活性剤フリー、ノンコメドジェニックテスト済み※6。グリチルリチン酸2K(植物由来の保湿成分)配合。

容量:500ml

発売日:2026年2月24日(火)～なくなり次第終了

販売場所:全国のドラッグストア、大型スーパー、バラエティストア

※5インテージSRI+セルフ化粧水市場2015年2月～2025年1月アイテム別個数シェア

※6すべての方にニキビのもと(コメド)ができないということではありません。

雪肌精の新UVが限定登場！ぬり直し簡単なスティックタイプ

ハトムギ保湿ジェル限定

ナチュリエハトムギ保湿ジェルポケモンデザイン

価格:990円(税込)

くつろぐ姿が愛らしいピカチュウとポッチャマをデザイン。ジェルを肌にのせると液状に変化し、角層まで※8水分を届けながら潤いをキープします。

水分量81%の処方でべたつかず、みずみずしい使い心地。保湿美容液としてはもちろん、乳液やクリーム代わり、ジェルパック、ボディケア、オールインワンジェルなどマルチに使えます。

無香料、無着色、低刺激性、アルコールフリー、ノンコメドジェニックテスト済※9。

容量:180g

発売日:2026年2月24日(火)～なくなり次第終了

販売場所:全国のドラッグストア、大型スーパー、バラエティストア

※7インテージSRI+栄養クリーム(ジェルタイプ)市場2017年2月～2025年1月アイテム別個数シェア

※8角層まで

※9すべての方にニキビのもと(コメド)ができないということではありません。

春限定♡見逃せない特別デザイン

実力派スキンケアとして長年愛され続けるナチュリエに、心ときめくポケモンデザインが仲間入り。毎日使うアイテムだからこそ、可愛いパッケージで気分もアップ。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。お気に入りのポケモンと一緒に、うるおい満タンの春肌を目指してみてはいかがでしょうか♪