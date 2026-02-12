子どもの成長に伴い、紙おむつが余った人は多いのではないでしょうか。使わなくなったおむつで簡易枕を作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これが「紙おむつ」で“簡易枕”を作る方法です！

大王製紙は「保存推奨！ 防災ライフハック！」「おむつで簡単に枕を作れるって知ってた？」と投稿。

その上で「非常時でも、少しでも安心＆快適に過ごすために。いざという時の備えとして、ぜひ保存しておいてくださいね」とコメントし、使わなくなった紙おむつとチャック付きポリ袋を使って簡易枕を作る方法について、次のように紹介しています。

【紙おむつで簡易枕を作る方法】

（1）おむつの吸水面が表になるようチャック付きポリ袋に入れ、水を注ぐ

（2）おむつが水分を吸って膨らんだらチャック付きポリ袋を閉じる

（3）肌触りのよい布やタオルでくるんで完成。

災害時に備えて、一度作ってみてはいかがでしょうか。