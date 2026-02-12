“アイス好き”仲里依紗も購入♪新感覚ジェラート「お餅で包まれてるの」「これヤバくない？」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『仲里依紗は年中無休です 長崎に年越ししに帰ったけど当たり前に労働人生24時すぎて草でも労働してないときっと調子狂いそうだから一生このままっぽいなーだって買い物したいなら労働しなきゃじゃん？』の動画をアップ。この中で、普段から“アイス好き”の仲さんが博多で購入したスイーツをご紹介します。

年末年始に地元・長崎県に帰省した仲さんが、妹や息子と博多にお出かけした中で食べたスイーツがこちら！

◼︎ジェラ餅（R）

いもんね / ジェラ餅（R）

三重県伊勢志摩出身のパティシエ、いもんね店主によって開発された、ジェラートを餅で包んだ「ジェラ餅（R）」。

伊勢を代表する食品のお餅を使い、赤福のように永く愛される伊勢らしいスイーツをコンセプトに開発されたんだとか。

お店は、本店がある三重県ほか、今回仲さんが訪れた福岡県の博多店、愛知県名古屋市の神宮前店があります。

公式オンラインショップからは、人気のフレーバーのセットがお取り寄せも可能ですよ。

◼︎アイス好きの仲さんも大満足

仲さんは「お腹がちょっと空きすぎてさ。これヤバくない？見て」と、購入したこちらのジェラ餅を披露しつつ、「これさ、TikTokかなんかで見てたの」と気になっていた商品だとコメント。

そして「お餅で包まれてるの。すごい！」と言い、一口食べると、「う〜ん！肉厚な餅」「めっちゃ美味くない？博多って楽しいやつがいっぱい！」と大満足な様子でした♪

■動画もチェック

動画では、仲さんが地元・長崎県に帰省して家族と過ごす様子を公開。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。