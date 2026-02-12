BALLISTIK BOYZ・砂田将宏「めちゃくちゃ若くて説得力がある」 美容の先輩は？

話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、BALLISTIK BOYZの砂田将宏さんです。

ピンクの中でも「くすみピンク」が僕の色です

メンバーカラーのピンクは、ほかのメンバーとのバランスを考えて自分で選んだ色なんです。自分のメンカラになってから徐々にピンクが好きになったんですけど、実はピンクにも結構こだわりがあって。落ち着いた「くすみピンク」が好きで、ビビッドなのはなんとなく僕の色じゃない。今日のメイクでいえば、このネイルの色はすごく好みです。

https://youtu.be/6fLO3IDxxyY

砂田さんが普段から持ち歩く、かばんのなかみをYouTubeで公開中！

ステージメイクは自分ですることも多いんですけど、基本、ファンデーションだけで戦ってます。ファンデは、僕の分際でやかましいんですけど（笑）、ディオールのスティックタイプを愛用中。僕らってメイク道具は誰かが使ってるものを真似して買うんで、今そのファンデをメンバー7人中、4人が使ってます。

以前は美容の知識が全然なく、素肌にいきなりファンデを塗っていて「全然のらないな」と思っていたんです。ある日、マネージャーさんに「それ、もう少し保湿をしてみるのはどう？」と言われてしてみたらめちゃくちゃキレイに塗れてびっくりしました（笑）。

最近は事務所の先輩方にアドバイスをいただいたりして、朝晩のスキンケアもちゃんとやっています。特にEXILEのNAOTOさんとか、見た目がめちゃくちゃ若くて説得力があるので、見習っていきたいと思ってます。

【WEB限定】砂田さんに直撃！ 4つの質問

❓ スキンケアのこだわりを教えてください！

いちばんこだわっているのは洗顔です。洗顔料は今まで1万円くらいの⾼いものからプチプラまでいろいろ使ってみて、⾃分が譲れない条件が詰まった洗顔料をメンバーの（⽇⾼）⻯太くんと⼀緒にプロデュースしました。

こだわったのは、くすみケアとニキビケアができること。僕もゴルフや海に行ったりするのでめっちゃ紫外線を浴びて⽇焼けするし、忙しいときにニキビができるのも気になるので。いくつも試作品をテストしたりして、泡⽴ちが良くて気持ちよく使えるものを作りました。⾹りはあえて「無」。そこもこだわりです。

❓ 最近、感動したことは？

先⽇、初めてタイで単独ライブをやったときのことです。僕たちは今まで、タイに約3年前に半年間住んだりして、いろんなイベントに出させてもらったり、バスターミナルなどストリートみたいなところでもライブをしたり、0から1にする作業をタイでやってきた感じだったんです。

そんないろんな思い出があるタイで、やっと初めての単独ライブ。報われた、というか、繋がったな、と感じてそれだけでもすごくうれしかったんですが、ライブ中に現地のファンの⽅たちからサプライズ演出があったんです。

いきなりステージが暗くなって、後ろの画⾯にファンの⽅たちが作った映像が流れてきたんですけど、それが僕たちが半年間、タイで活動していたときの映像で…。うわ、懐かしいな、こんなことやってたな、って思いながら⾒ていたら、最後に「後ろを振り向いてください」というメッセージが。

振り向いたら会場のファンの⽅たちが全員「初めてのタイでのライブ開催、おめでとう！」ってメッセージカードを持ってくれていたんです。その時点で僕は涙腺が危なかったんですけど、そのすぐ後の最後の曲が「All About U」という、普段会えない⼈に向けたというか、距離ができてしまった⼈への⼤切さとか愛について歌った楽曲だったんです。僕の「久しぶりだね」という歌詞から始まるんですけど、もう気持ちがリンクしすぎちゃって。

そのときに客席を⾒たら、まだ僕らのライブに来てくれるファンが10⼈か20⼈しかいなかった頃から毎回2⼈で来てくださっていた⽅たちが⼤号泣していて、それにやられちゃいました。その⽅たちを⾒ないようにしていたんですけど、ちょっと視界に⼊ると僕もウルッときちゃって。頑張ってきてよかったな、と本当に思いました。

❓ 最近、ハマっていることは？

アニメ「ドラゴンボール」です！ 僕、今まで「ドラゴンボール」のマンガもアニメもまともに⾒たことがなくて。最初ちょっと時間があるときに、⻑いアニメでも⾒てみようかな、と思ってNetflixで⾒始めたんですけど、めちゃくちゃ⻑いっすよね（笑）。

有名な作品だから、キャラクターとかはなんとなく知ってたんですけど、ちゃんと⾒たらわかったつもりになっていた部分がいくつもあったし、こんなに⻑い間続いている理由がわかりました。今⾒ているのは、魔⼈ブウが登場したあたり。かなりハマってます！

❓ 最近、ときめいたことは？

9⽉10⽇にメンバーの加納くんの誕⽣⽇がありまして。僕ら、毎回誰かの誕⽣⽇はメンバーだけでゴハンに⾏くっていうのを決めてるんです。そのときは本当になんでもないような会話をしたりとか、いい感じにお酒も⼊ってちょっと熱い話をしたりとか…。

翌⽇、写真や動画を⾒返してたら、誕⽣⽇の加納くんがみんなの膝の上に寝転がってたりとか、みんな世に出せないような変顔してたりしていて（笑）。改めて、めちゃくちゃ仲良いな、本当、いいメンバーに恵まれたな！ と思ってときめきました。

💄 今回の使用アイテムはこちら！

砂田将宏

すなだ・まさひろ 2000年5月17日生まれ、大阪府出身。BALLISTIK BOYZのメンバー。俳優としても活躍。11月22日（土）・23日（日）にTOYOTA ARENA TOKYOにて、「BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025“IMPACT”〜FINAL〜」を開催。