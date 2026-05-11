こんなに服があるのに、着る服がない!?ごちゃつきがちなクローゼットを整理整頓
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リアルな育児を描いたコミックエッセイ『令和妊婦 孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』『正しいお母さんってなんですか！？』で大きな共感を呼び、ペアレンティングアワード2025を受賞した真船佳奈さん。
多くの子育て世代から支持される彼女ですが、実は家事も家計管理も大の苦手！ 独身時代から「宵越しの金は持たない」という行き当たりばったりの生活を送ってきましたが、出産を機にお金の不安が現実のものとなり、「困らない程度にちゃんとした暮らし」を目指すことを決意。
※編集部注：WEB掲載にあたり著者の許可を得て一部編集を加えています。
※本記事は真船 佳奈著の書籍『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』から一部抜粋・編集しました。
マイホームに引っ越してからムダな出費が減った真船家。苦手な料理も市販品を活用しながらこなし、暮らしは順調に整いつつありましたが…。
■服を捨てて自己肯定感爆上がり！
著＝真船 佳奈／『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』