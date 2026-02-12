【BIOHA ZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-】 開催日：3月7日、3月8日 ※全3公演予定 会 場：大宮 ソニック シティ 大ホール

ソニー・ミュージックソリューションズは、カプコンのサバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して開催するオーケストラコンサート「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」の一般チケットを2月12日より販売を開始した。

本コンサートはシリーズ第1作から最新作まで30年にわたる「バイオハザード」の歴史を音楽で辿る企画。ゲーム本編やリメイク作品から、ファンにとって印象深い楽曲や物語の節目となる楽曲を厳選し、オーケストラによる生演奏でお届け。本公演では、フルオーケストラに加えて、電子ドラムやギター、ピアノ、キーボード、男女混成コーラスを迎えた特別編成でステージが構成されている。

また、公式サイトにて演奏予定曲の一部が公開された。シリーズ第1作「バイオハザード」の記憶を呼び起こすメドレーのほか、「バイオハザード4/RE:4」でクラウザーとの激戦を彩る「Krauser ～ Witness The Power」、「バイオハザード6」終盤のクライマックスシーンで流れる「Haos/Apostle of Chaos」など、それぞれの作品を象徴する印象的なシーンと結びついた楽曲が演奏予定。

その他、本公演のキービジュアルを使用したオリジナルグッズも販売予定。コンサートロゴをあしらったTシャツ（M・L・XLの3サイズ）やトートバッグ、ハンドタオルのほか、レコードジャケット風デザインのコースター、アクリルキーホルダー、A4クリアファイルなどがラインナップする。

BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy- 公演概要（日本公演）

開催日：3月7日、3月8日 ※全3公演予定

会 場：大宮ソニックシティ 大ホール

主 催：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

協 力：株式会社カプコン

〈公演日程・全3公演〉（2026年）

3月7日18時 開演

3月8日13時 開演・18時 開演

〈チケット価格〉

・S席：11,000円

・A席：10,000円

□チケット販売サイト

会場限定オリジナルグッズ

