阿部暁子による小説『どこよりも遠い場所にいる君へ』がアニメ映画化され、10月9日に劇場公開されることが決定。あわせて超特報映像が公開された。

参考：ハンガリーの“ヤバすぎる実話”をアニメ映画化 『ペリカン・ブルー』4月10日公開

原作は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した阿部が2017年に刊行した、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合う青春小説。監督は『HIGH CARD』シリーズの和田純一が務め、脚本は、『ストロボ・エッジ』や『ジョゼと虎と魚たち』などの桑村さや香が手がける。さらに、『超かぐや姫！』のへちまがキャラクターデザイン・総作画監督を務め、国民的アニメを数多く手がけてきたアニメスタジオのトムス・エンタテインメントがアニメーション制作を担当した。

本作の劇中歌を担当するのは、代表曲「紡ぐ」がストリーミング再生1億4,000万回を突破し、Billboard Japan Heatseekers Songsで5週連続1位を記録した、シンガーソングライターのとた。書き下ろした劇中歌「鳳仙花」についてとたは、「この楽曲は和希達の住む采岐島の風景に想いを馳せて制作したものです。風の音、潮の香り、海の色を映した空の鮮やかさ、それを感じ取る和希の視点、その全てを曲に込めました」と語り、制作を進める中で「どこよりも遠い場所にいるはずの和希が、私も同じ空気を吸っているように感じて、不思議と吸い寄せられる作品だなと思いました」と作品への想いを明かした。さらに「映像主導の音、音主導の映像、監督とのやり取りを何度も繰り返し、采岐島の風の匂いがする曲に仕上がったと思います」と手応えを語っている。

劇中歌「鳳仙花」を使用した超特報映像では、とたの澄んだ透明感あふれる歌声が静かに響くなか、舞台となる采岐島の風景とともに、ある秘密を抱える男子高校生・月ヶ瀬和希と、浜辺で倒れていた謎の少女・七緒の姿が。そして学校での日常風景や、海辺での出逢いの瞬間などが断片的に映し出されていく。

コメントとた（劇中歌担当）劇中歌「鳳仙花」を担当させていただきました。この楽曲は和希達の住む采岐島の風景に想いを馳せて制作したものです。風の音、潮の香り、海の色を映した空の鮮やかさ、それを感じ取る和希の視点、その全てを曲に込めました。制作をする中でどこよりも遠い場所にいるはずの和希が、私も同じ空気を吸っているように感じて、不思議と吸い寄せられる作品だなと思いました。劇中歌ということで、普段の歌物とは異なる制作の仕方をしています。映像主導の音、音主導の映像、監督とのやり取りを何度も繰り返し、采岐島の風の匂いがする曲に仕上がったと思います。私にとっても、初めて映画のスピーカーから自分の曲が流れるということで、想像するだけでわくわくしています。映画をご覧になる方には、是非「鳳仙花」にも注目してご覧いただけたらうれしいです。

阿部暁子（原作）この物語を書いていたのは2017年の夏でした。『どこ君』と担当編集者に愛称をつけてもらった小説は、私にとっても少しだけ特別な作品です。あれから9年がたち、『どこ君』をアニメ映画にしていただく機会を得ました。とても光栄であると同時に、ずっと前に巣立っていった人たちが「やあ元気？」と里帰りしてきてくれたような嬉しさを感じています。原作小説と映画は、まったく同じではありません。ただ忠実にストーリーをなぞるものにはしないでもらえたことを、私は心から喜んでいます。9年前の私では書けなかったこと、アニメだからこそできることを、美しい画と音と声で表現してもらえたことに感謝しています。どうか、映画館で初めてこの作品に出逢う人にも、小説を愛して劇場まで足を運んでくださる人にも、映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』を楽しんでいただけますように。

和田純一（監督）阿部先生の原作を読み終わった日、静かな寂しさと同時に、確かに存在する心地よいぬくもりを感じ、夜中ひとりベッドの上で涙しました。登場人物たちはそれぞれに、癒えぬ孤独や痛みを抱えています。けれど、そんな中で誰かを強く想い、また誰かに想われる......。距離を超え、時を超え、心が誰かに向かう瞬間に生まれる「切なさと温かさ」。それを安易にテーマという言葉で括って良いのかは分かりませんが、それこそが私がフィルムに落とし込みたいと強く願っている、この作品の魅力です。 夏の浜辺の強い光、稲が香る水田の匂い、荒ぶる嵐の音、その中で揺れ動くキャラクターの感情。原作が持つ輝きを、アニメーション表現を通して皆さんの心の一番深い場所へ届けられるよう、映画『どこきみ』鋭意制作中です！

桑村さや香（脚本）魅力的なキャラクターたちが織りなす、ファンタジーながらも現実的でシビアな、そして希望に満ち溢れたこの物語がどうアニメ化されるのか、初めて原作を拝読したとき一読者としてとてもワクワクしました。また、脚本家として携われるならこれ以上の喜びはないと思いました。今いる場所から逃げ出したい、人生はつらく苦しく悲しいことばかりだ、自分の気持ちを誰にも理解してもらえない、この世界はどうしてこんなにも自分に優しくないのだろう、なんで自分はこんなにも弱いのだろう――そんなふうに感じている人、また、感じたことがあるすべての人に観てほしいです。他人の優しさに救われたことがある人、大切な人のために一生懸命になったことがある人、きれいなものを見て涙を流したことがある人にも観てほしいです。そして、夕焼け空にかかる美しい虹のようなメッセージを受け取ってほしいです。

へちま（キャラクターデザイン・総作画監督）『どこよりも遠い場所にいる君へ』のキャラクターデザイン・総作画監督を務めさせていただきます。お話があった時、すぐ原作を読ませていただいたのですが、刺さりすぎて前のめりでぜひ参加させてください!とお返事したのを覚えています。観て下さる方の心に残る作品になるように鋭意製作中です。ぜひ楽しみにお待ちください...！（文＝リアルサウンド編集部）