8日、投開票が行われた衆院選で、大幅に議席を減らした中道改革連合。167議席から7割減らす49議席にとどまる結果となった。今回、兵庫7区から出馬し落選した、中道改革連合の岡田悟氏は、「納得のいかない部分は多々ある」と複雑な胸中を『ABEMA Prime』で明かした。

■「政党名は一番大事。若い人に親しまれる名前にすべきだった」

岡田氏がまず疑問を呈したのは、急造された新党のあり方だった。特に「中道改革連合」という政党名について、「選挙、特に我々は無党派層から投票いただかなければいけないことを考えると、政党名は一番大事だ。これをもうちょっと若い人にも受け入れられやすく、親しみやすい名前にすべきだった」と指摘。

さらに、選挙戦略における不透明さにも言及。「一番深刻なのは、近畿ブロックの比例名簿がほぼ公明の方で埋められたことだ。結局、選挙区で落選した公明の方が比例で復活している一方で、小選挙区は惨敗。これを誰がどう話し合って決めたのか、民主的なプロセスをはっきり言って経ていない」と強い口調で批判した。

党内での議論についても、「いきなり上から降りてきた。何の議論もしていない。これは国会議員として経験していることなので、間違いなく事実だ」との実態を明かした。

■「食品の消費税率ゼロは妥協して書いた。一番良くない政策」

政策面についても、岡田氏は苦渋の決断を迫られていた。中道が掲げた「食品の消費税率ゼロ」という看板政策について、「今だから言うが、一番良くない政策だったとはっきり思う」と断言。

「立憲民主党時代に議論があった際、私は猛反対した。ただ、決まったことだから従った。新党でも急に『ずっとやります』と出てきた。新聞社のアンケートには賛成と書いたが、それは党に所属している以上、妥協して書いたというのが正直なところだ」と告白した。

■「中道・リベラルの軸を1から作り直すべき」

今後の政治体制については、「立憲という党が残っているかどうかというところから議論しなければいけない」と厳しい現状認識を示した。

その上で「右でも左でもない、かつリベラルな価値観を大切にする政党は必要だ。ただ、ここまで来たら1から作り直すぐらいのことを日本の政治はやらないといけない」と主張。

公明党との関係についても、「組織の性格が全く違う。トップダウンとボトムアップの政党だ。適度な距離で協力するのがベストだろう」との考えを述べた。

