¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Îµ¡Ì©Ï³±Ì¤Ë±Ñ¹ñ²¦¡Ö¿¼¤¯·üÇ°¡×
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¤ÎÄï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±²¦¼¼¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¿¼¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÔÌ±¤«¤é¥ä¥¸¤òÍá¤Ó¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦
¡¡BBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï2010Ç¯¤È2011Ç¯¤ËËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¶¦Í¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²¦¤Ë¥ä¥¸¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡©¡×
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï9Æü¡¢¸øÌ³¤ÇË¬¤ì¤¿Àè¤Ç»ÔÌ±¤«¤é¥ä¥¸¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²¦¤¬¿¼¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë