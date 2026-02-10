¡ÚËÌ³¤Æ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÛËßÍÙ¤ê¤Ï¡ÖÆóÉô¹½À®¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡© Âç¿Í¤È»Ò¶¡¤òÊ¬¤±¤¿¡ÉÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Û
ËÌ³¤Æ»Ì±¤ÎÇ¯Ãæ¹Ô»ö① ËßÍÙ¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤È»Ò¤É¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
Æ»Ì±¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡¢ËßÍÙ¤ê¤Î£²¶Ê
¡¡ËÌ³¤Æ»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆËßÍÙ¤ê¤Î¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ø»Ò¶¡Ëß¤ª¤É¤ê±´¡Ù¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡ØËÌ³¤Ëß±´¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¡Ö·î¤¬～½Ð¤¿½Ð¤¿～¡×¤Î²Î»ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËßÍÙ¤ê¶Ê¤ÎÄêÈÖ¡ØÃº¹£Àá¡Ù¤Î¸¶·¿¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÃº¹ÛÉ×¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î»ì¤Ë¤ÏÈÜàÐ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï´ö½ÕÊÌÃº¹£¡Ê»°³Þ»Ô¡Ë¤Î¡Ø¤Ù¤Ã¤Á¤çÀá¡Ù¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å¡¢¤³¤Î¡Ø¤Ù¤Ã¤Á¤çÀá¡Ù¤Ê¤ÉÃº¹ÛÉ×¤¿¤Á¤¬²Î¤¦ËßÍÙ¤ê²Î¤Î²Î»ì¤¬»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤Ë¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤òÊ¬¤±¤ëÆóÉô¹½À®¤ÎËßÍÙ¤ê¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¤â¡ÖÂç¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¡×¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡ØËÌ³¤Ëß±´¡Ù¤Ï¡¢»¥ËÚ¤ÎÌ±ÍØ²È¡¦º£°æä»»³(¤¤¤Þ¤¤¤³¤¦¤¶¤ó)»á¤Ê¤É¤¬¡Ø¤Ù¤Ã¤Á¤çÀá¡Ù¤ò¸¶·¿¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤Î±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤¬¤³¤Î¡ØËÌ³¤Ëß±´¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ª¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Î¡Ø»Ò¶¡Ëß¤ª¤É¤ê±´¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬´ë²è¤·¡¢¾¼ÏÂ27Ç¯¡Ê1952¡Ë¤Ë¥ì¥³ー¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»³°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»Ì±¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÊ¹¤¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤âËÌ³¤Æ»¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤³¤Î£²¶Ê¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»³°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÉ÷½¬¡¦¹Ô»ö①
ÀáÊ¬¤Ç¤ÏÍî²ÖÀ¸¤òÅê¤²¤ë
ËÌ³¤Æ»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀáÊ¬¡×¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò³ÌÉÕ¤¤ÎÍî²ÖÀ¸¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àã¤Î¾å¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯±ø¤ì¤º¤ËÆ¦¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡ÖÂçÆ¦¡×¤Ï²Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅìËÌ¤ä¿®±Û¡¢Æî¶å½£¤Ê¤É¤Ë¤âÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ËÍî²ÖÀ¸¤òÍÑ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë±ã²ñ¡Ö´ÑÉö²ñ¡×
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤à±ã²ñ¡Ö´ÑÉö²ñ¡×¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑÉö²ñ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÃæ´ü¤ËËÌ³¤Æ»Á´°è¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤à²ñ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö½©¤Î±ã²ñÉÕ¤Î¹¹Ô¡×¤Ø¤È·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¿¦¾ì¤äÄ®Æâ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤È¤·¤Æ¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¼·¸Þ»°¡×¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤¦
°ìÈÌÅª¤Ë¼·¸Þ»°¤Î¤ª»²¤ê¤Ï11·î15Æü¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê£±¥«·îÁá¤¤10·î15Æü¤¬¼·¸Þ»°¤ÎÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Î11·îÃæ½Ü¤Ï´¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949¡Ë¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¿À¿¦¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢10·î15Æü¤ò¼·¸Þ»°½Ë¤¤¤ÎÆü¤È¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
