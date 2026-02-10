¡ÖÍÞ¤¦¤Ä¡×¾É¾õÊú¤¨¤ë45ºÐ¤Ò¤¤³¤â¤êÄ¹½÷¤¬¼õ¿ÇµñÈÝ¡¢¿Æ»Ò¶¦ÅÝ¤ì¤Î´íµ¡¡ÄÀäË¾¤¹¤ëÊì¤Ë¼ÒÏ«»Î¤¬¶µ¤¨¤¿¡È°Õ³°¤ÊÆÍÇË¸ý¡É
¡¡É®¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦ÉÍÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤Ê¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍ×Ãí°Õ¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤¤Á¤ó¤È¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Ç¯¤â²ñÏÃ¤¹¤é¸ò¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬40Âå¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤Ç¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿Ä¹½÷
¡¡»ä¤Ï¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤´²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÏÂç»ö¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÀÁµá»þ¤Ï¤½¤í¤¨¤ë¤Ù¤½ñÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÃ±¤Ë½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼õµë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ËÀÁµá¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¹Ö±é²ñ¤ò½ª¤¨¤¿»ä¤¬¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤á¤¿É½¾ð¤ò¤·¤¿1¿Í¤Î½÷À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢30Ç¯¶á¤¯¼«Âð¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë45ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÊì¿Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤Ò¤¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÌµ¿¦¡¢Ìµ¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊì¿Æ¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢³Ø¹»¤Î´ù¤ÎÃæ¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÎà¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤¤¤¯¤éÃí°Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç»ö¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤òÊì¿Æ¤Ë¸«¤»Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÉÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö½ÉÂê¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹²¤Æ¤Æ½ÉÂê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤Î²ÊÌÜ¤¬Áý¤¨¡¢Æñ°×ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤Ï20ÅÀ¤«¤é30ÅÀ¤Û¤É¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤ÇÁÇ¹Ô¤¬°¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÃí°Õ¤ä¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤¦¤È¤¦²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÅß¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤¨¤º¡¢ÍâÇ¯¤Î½Õ¤ËÂà³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤á¤Æ¹â¹»¤¯¤é¤¤¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÏÄÌ¿®À©¹â¹»¤ò´«¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª ¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¤Ò¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«ÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¿Æ¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ËÀº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï·ã¤·¤¯µñÈÝ¡£
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤é¿Æ¤Î¤»¤¤¤À¡ª ²¿¤Ç»ä¤¬ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡×
¡¡ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂçÀ¼¤Çµã¤¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤«¤é¿Æ»Ò¤Î¹Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Êì¿Æ¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¿Ç¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡©
¡¡Êì¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤ÇÀº¿À²Ê¤â¿´ÎÅÆâ²Ê¤â¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ã³²Ç¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¾ã³²Ç¯¶â¤Ï¸¶Â§¡¢¤½¤Î¾ã³²¤Ç½é¤á¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Æü¤Ç¤¢¤ë¡Ö½é¿ÇÆü¡×¤«¤é1Ç¯6¥«·î¤ò·Ð²á¤·¤¿Æü°Ê¹ß¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾ã³²Ç¯¶â¤¬ÀÁµá¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÁµá¤Ç¤¤ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼õ¿Ç¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼õ¿Ç¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Êì¿Æ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÎ¾¿Æ¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹½÷¤Ë¤ÏÍê¤ì¤ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¿Æ¤ÎÂÎ¤¬Æ°¤¯´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¹½÷¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡³Î¤«¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿Æ»Ò¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´²ÈÂ²¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¿Æ¤¬Âà¿¦¤·¤¿¡Ù¡Ø¿Æ¤¬Âà¿¦¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¿Æ¤¬Æþ±¡¤·¤¿¡Ù¡Ø¿Æ¤¬¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤¿¡Ù¡Ø°ìÊý¤Î¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ï»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÎã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÝ¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹Ö±é²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ë¡Øº£Æü¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ö±é²ñ¤Î»ñÎÁ¤ò¤ª¾î¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î»ñÎÁ¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤âÆÉ¤á¤ÐÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤ÎÍ¦µ¤¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÄ¹½÷¤Ë»ñÎÁ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤ÎÀâÆÀ¤Ë±þ¤¸¡¢¼õ¿Ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤Ïµ§¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤äÀº¿À¼À´µ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç²ÈÂ²¤¬Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£