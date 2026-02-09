参政党の神谷宗幣代表（48）が8日、都内で会見を実施。今回の衆院選について「75点ですね」と総評した。



【写真】笑顔満開！会見に登場した豊田氏

参政党の会見場には60人近い報道陣がかけつけ、注目度の高さを伺わせた。口を固く結び、会見場に登場した神谷代表は「高市総理の人気が高い中、野党にとっては厳しい戦いだったとは思っております」と切り出し、「昨年の参議院選挙を超える得票数を目標にしていましたが、そこには及ばないだろうという情勢です」と話した。



得票が伸び悩んだ理由について、前回の参院選で好調だったSNS戦略を挙げた。「前回は第三者の方に切り取り動画なども作ってもらったんですけど、今回は高市さんが人気で、そちらに（動画制作する人が）回ったのかなと」と推測し、「今回は僕の発言があまり切り抜かれていなかったので、露出も少なかったのかな」と自虐風に語った。



また「選挙期間中のSNS投稿が伸びなかったり、候補者のアカウントが凍結されたり、何かしらのガードが効いている状態だった」と党全体でSNS規制にあっていたことも告白。「バスケットで言うと、なかなかシュートが打てない感覚でした」と苦笑いした。



選挙全体の総評としては「今回の選挙が決まったときには自民党VS中道みたいな構図になりそうでしたが、なんとか存在感は示せたので埋没せず戦えたのかなと」と一定の評価。ただ「前回の参院選では120点と付けたんですが、今回はそれと比較すると75点ぐらいの選挙だと総括します」と厳しい点数を付けた。



会見中には、比例・北関東ブロックで立候補していた豊田真由子氏の当選が確実となり、会見場にも登場。神谷代表は満面の笑みで花束を手に迎え、感極まる豊田氏に声をかけていた。



（よろず～ニュース編集部）