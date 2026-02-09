入院していたママさんが帰ってきたら、大型犬が喜びを爆発させて…？愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破。「嬉しそう」「感動の再会ですね」といった声が寄せられています。

【動画：8日間入院していたママ→待ちわびていた大型犬が…あまりにも愛おしい『感動の再会の光景』】

入院していたママが帰ってきたら…

Instagramアカウント「syashi_mann51224」に投稿されたのは、8日間入院していたママさんが帰ってきて、ゴールデンレトリバーの「まる︎」ちゃんと再会した時の光景です。ママさんが帰宅する前、まるちゃんはソファで退屈そうに過ごしていたとか。あまり元気がないのは、ママさんがいなくて寂しいからでしょう。

ママさんと再会した時にまるちゃんが飛びついてしまわないようにリードをつけたら、お出迎えの準備はバッチリ。まるちゃんはもうすぐママさんに会えることなど知らないので、キョトンとしていたとか。そしてついにママさんがお家に到着したら…？

大型犬の喜びが爆発！

まるちゃんはママさんと再会した瞬間に、しっぽをブンブン振って大はしゃぎ！ご家族はリードを引いて制御しようとしたのですが、結局ママさんに思い切り飛びついてしまったそう。まるちゃんが喜びを爆発させる姿を見るだけで、どれほどママさんの帰りを待ちわびていたのかがわかります。

そんなまるちゃんの気持ちが嬉しくて、しっかりと大きな体を受け止めるママさん。きっとまるちゃんの愛情たっぷりの熱烈歓迎は、退院したばかりのママさんにとって何よりの癒しになったことでしょう。

愛にあふれた光景

ママさんはもっとまるちゃんの匂いや温もりを堪能したくて、頬を寄せてナデナデしたそう。するとまるちゃんは「むぅ～」と満足そうな声で鳴いて、ニコニコ～ッと笑顔に！まるちゃんもママさんもとても幸せそうで、見ているこちらまで嬉しくなります。愛にあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「愛がいっぱい」「素敵な関係で見てて泣けちゃいます」「退院後はまるちゃんが一番の薬」「幸せな時間堪能してください」といったコメントが寄せられています。

