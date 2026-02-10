投資家に支持されるトライオートFXが「感情に左右されない」「24時間自動で稼働」と魅力抜群だった

FXの自動売買に興味を持っているものの、具体的にどういう仕組みで利益を狙うのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。トライオートFXに代表されるFXの自動売買とは、事前に設定されたルールに基づいて機械的に取引を繰り返す仕組みです。自分でタイミングを判断して取引する「裁量取引」とは全く異なり、設定したルールに則って、24時間体制で為替相場を監視し、あなたに代わって利益を狙う投資手法です。この記事では、トライオートFXがどのような仕組みで利益を追求し、なぜ多くの投資家に支持されているのかを解説します。（文＝みんかぶ編集部）

細かい値動きをする相場で利益を狙うことによる高い収益率

裁量取引では、相場が一定期間上下どちらかの方向に向かって動いていく傾向が強いトレンド相場の中で利益を狙っていくことが一般的です。「140円で買って145円で売る」といったように、点（エントリー）と点（決済）をその時々の状況から予測・判断して取引を行います。そのなかで最も難しいのは、相場の転換点やエントリー、決済のタイミングを予測することです。「今が底値」「ここからトレンド転換が始まる」といった判断は、初心者はもちろん、プロのトレーダーにとっても非常に難易度が高いものです。一方、トライオートFXは、先述のようなトレンド相場ではなく、狭い値幅を行ったり来たりするレンジ相場で利益を狙います。特定の価格帯で上限と下限を設け、相場を「面」として捉えます。その面上の半分より上は売り注文、半分より下は買い注文を罠のように配置することで、細かい値動きをすればするほどに配置した注文が走り、利益を狙うという仕組みです。そのため、トライオートFXならピンポイントな予測は不要です。あらかじめ想定した価格帯に網目のように注文を配置しておくことで、価格がその範囲内を上下する限り、プログラムが機械的に取引を繰り返してくれます。例えば、豪ドルNZドルに対して1.00から1.15の間で上下すると予想した場合、このレンジ幅の中に、トライオートFXの設定画面から一定間隔で売買注文を敷き詰めていくだけで自動売買の設定が完了します。トライオートFXであれば想定した範囲内であれば価格がどう上下しようとも、自動で売買が成立し利益機会を安定して捉えることが可能になります。そして、これが結果として高い収益率を実現するのです。

豪ドルNZドルのチャートに設定された注文の例。横線1本１本が注文を表しており下半分のピンク色の範囲に買い注文を、上半分の水色の範囲に売り注文を敷き詰めている。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXロジック設定画面より

運用する自動売買の背景を全て理解したうえで始められる

理解できていないものへの投資ほど、危ないものはありません。トライオートFXであれば、自身が選んだ自動売買の「収益率」・「設定の詳細」・「通貨ペアの特徴」・「設定の背景」などのすべてを把握可能です。「収益率」はシミュレーションを見ることで、「設定の詳細」はロジック設定を見ることで、それ以外は解説を見ることで理解することができます。いずれも運用開始前に確認することができるので、自分が選んだ自動売買にどれほどの収益を期待できるのか、どのような背景でこの自動売買に設定されているのかを理解し、納得したうえで運用を開始できるのです。また、これらを理解することは運用中の自動売買の調子が振るわなくなった際に、その要因把握や対処法の発案に貢献します。トライオートFXには、始まる前も始めた後も安心して運用を続けられるような情報が揃えられているのです。

「24時間取引可能」というFXの特徴はトライオートFXと相性抜群

トライオートFXの大きな特徴は、注文、利益確定、損失確定など取引の全プロセスがプログラムによって自動的に行われることです。裁量取引において、注意すべき点として頻繁にあげられている「人間の感情による判断のブレ」を全て排除できることが大きな特徴といえますが、それ以外にも多くのメリットがあります。裁量取引では常に相場を監視し、適切なタイミングで売買判断を下す必要がありますが、トライオートFXでは予め用意された自動売買を選んで稼働すれば、その後は基本的に手動操作が不要です。システムが24時間体制で相場を監視し、設定されたルールに従って自動的に売買を実行します。裁量取引においては、相場から離れざるをえない時間が発生しますが、トライオートFXなら24時間ずっと相場に立ち続けることが出来るのです。

トライオートFXでは気になる自動売買や自分で作成した自動売買を選択して、運用を始められる。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXセレクト画面より

とはいえ、完全放置だと何かあった時の対応が遅れてしまうので、定期的な口座状況の確認はしましょう。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXツール画面より

トライオートFXを利用するにあたって、あなたのパソコンやスマートフォンにソフトウェアをインストールする必要はありません。取引に関わる全てのプロセスはインヴァスト証券のサーバー内で実行されるため、端末の電源を切っていても、外出中でも自動売買は常にルール通りに稼働します。サーバー上では多くの投資家の自動売買が稼働しており、運用中のあらゆるトラブルに対する対策が二重三重に施され、個人では実現しにくい高いセキュリティと信頼性が確保されています。※過去のシミュレーション結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

トライオートFXの始め方は2つ

自動売買を始める際に多くの初心者が戸惑うのが、「結局、どんな自動売買を運用すればいいのか」という点です。トライオートFXでは、この課題を解決するために、以下の2つの選択肢を用意しています。初心者は、まずはセレクトからスタートし、自動売買の仕組みや特徴を実戦を通して理解し経験を積んだあとで、ビルダーで自作に挑戦する段階的なアプローチをお勧めします。とはいえこれはあくまでステップアップの一例であり、必ずしもビルダーに進む必要はありません。セレクトで選んだ自動売買に対して、追加で入金をして資金面での安定強化を図ったり、別の自動売買を並行で稼働させたりして利益増加を狙うことも、有効な選択肢になります。「セレクト」は、インヴァスト証券が設定した自動売買から選んで運用を始める仕組みです。レンジ設定、利確幅の設定、注文繰り返しの設定などは全て完了しているため、簡単な画面操作だけですぐに自動売買を始められます。自動売買を選ぶ際も、統合評価順、収益率順、人気順で並び順を変えたり、必要な証拠金を条件にフィルタリングしながら検索でき、過去3年間のシミュレーションによる収益結果、評価損の発生状況、必要な資金の確認も可能です。シミュレーションが将来の成果を保証するわけではありませんが、シミュレーションを確認することでその自動売買の特徴や傾向を把握する一助になると思います。これによって、自分が運用しようとしている自動売買を理解し、納得したうえで開始することが出来ます。不安を解消したうえで、一歩を踏み出せるというのはとても魅力的ではないでしょうか。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXセレクト画面より

世界通貨セレクト、スワップ戦略などから自分の好みの自動売買を検索。自動売買をクリックすると右側にシミュレーション画面が表示されます。過去3ヵ月〜3年間における損益結果の確認が可能。収益率や推奨証拠金も表示されます。詳細解説記事がある自動売買戦略のみ表示される。クリックすることで解説記事に遷移できます。セレクト機能においては、過去10年以上にわたってレンジ相場を形成している、金融市場において主要な7通貨を組み合わせたペアを取り揃えている「世界通貨セレクト」が、イチオシです。上記7通貨ペアがひとまとめになった「全世界」ポートフォリオはじめとして多種多様な自動売買がラインナップされています。

出典：インヴァスト証券 トライオートFX公式サイトより

「ビルダー」は一から自動売買を作ることができる機能です。といっても、難しいプログラミング知識は不要で、画面に沿って通貨ペア、レンジ幅、注文本数、利確幅などを決めるだけで簡単に作成できます。インヴァスト証券のビルダー機能の自由度は高いです。例えば、ある通貨ペアに対して過去検証をした結果、狙ったレンジ範囲の中でも特に上下を多く繰り返す範囲（コアレンジ）がある場合は、コアレンジだけ注文本数を2倍にしたり、利確幅を広げたりして高い収益を狙うなど、狙いを反映した自動売買を作れます。

ビルダーの設定画面。難しい操作はなく、画面に沿って入力していくだけで設定が可能。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXビルダー画面より

作成した自動売買は保存することができるので、相関の小さい（値動きの関連性が低い）複数の通貨ペアの自動売買を組み合わせて、分散効果のある独自のポートフォリオを作成することも可能です。もちろん、保存した複数の自動売買を組み合わせたシミュレーション結果もすぐに確認できます。

合計3種類の自動売買を一つにしたポートフォリオのシミュレーション結果を確認できます。

出典：インヴァスト証券 トライオートFXカート画面より

まとめ：自動売買ならではのメリットに加えて様々な強みを持つトライオートFX

トライオートFXは、自動売買ならではの「感情に左右されない安定した取引」や「24時間自動で稼働」というメリットに加えて、投資家様が納得して始められる仕組みや特定の価格帯に注文を配置して高い収益を狙う仕組みを持っています。初心者でもすぐに始められる「セレクト」と、自分好みに設計できる「ビルダー」という2つのスタイルが用意されているため、経験や目的に応じた取引が可能です。多様な選択肢を揃えているトライオートFXですが、まずはセレクトで自動売買の仕組みを体験することがオススメです。慣れてきたらビルダーでオリジナル戦略に挑戦してみるもよし。追加で入金して既に運用している自動売買の安定性を向上させるもよし。追加で入金してセレクトで別の自動売買も稼働するもよし。トライオートFXは、個々人に合った選択肢を取り揃えているので、FX初心者はもちろんのこと、幅広い層の投資家に寄り添えるサービスです。