東京ディズニーリゾートは、首都圏在住者を対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を2月6日より販売する。販売期間は6月30日まで。

「首都圏ウィークデーパスポート」は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県の在住者を対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかに特別価格で入園可能。通常価格より大人（18才以上）は1,000円、中人（12～17才）は800円、小人（4～11才）は600円を差し引いた価格で販売される。

対象期間は4月6日より6月30日の間の平日限定。期間中には、東京ディズニーランドでスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”」が開催されており、お得に春のディズニーを楽しむことができる。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”

(C)Disney

