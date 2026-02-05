携帯電話等使用による事故件数は増加傾向！ 注意したいこととは？

自分が操作していなくても、助手席の人がスマートフォン（スマホ）で見ている動画やWEBサイトをチラチラ見るだけで「ながら運転」になるのでしょうか。警察官はどこを見て「注視」と判断しているのか、その基準を深掘りします。

道路交通法第七十一条では、以下のように、「クルマの運転中はスマホの画面を注視してはいけない」ことになっています。

「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車（略）を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置（略）を通話（略）のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（略）に表示された画像を注視しないこと。」

では、助手席の人がスマホで見ている動画やWEBサイトを運転者がチラチラと見るのは「ながら運転（注視）」になるのでしょうか。

結論、運転者が助手席の人のスマホ画面をチラッと見ただけでは法律上の違反になりません。しかし、警察官が危険と判断すれば取り締まりの対象になる可能性はあります。

なお、警察庁や国土交通省の公式ホームページを調査したところ、道路交通法で「運転中にスマホ画面を注視してはいけない」ことは記載されていますが、注視の明確な基準は説明されていません。

警察庁の公式ホームページには、「自動車が2秒間に進む距離」を示したグラフが掲載されています。

たとえば、時速40kmで走行している場合は2秒間で約22.2m進みます。時速60kmの時は約33.3mです。

「たった2秒間」ですが、クルマは自分が思っている以上に前進するのです。その間に歩行者が道路を横断したり前のクルマが減速したりすると、認知が遅れて重大な事故に繋がる可能性があります。

つまり、注視の明確な基準はないものの、警察官は「2秒以上、前方から視線がそれている」場合に注視と判断する可能性があります。

「自動車が2秒間に進む距離」を示したグラフ（画像：警察庁）

また、国土交通省のホームページには、「画像を見る時間はできるだけ短くしましょう（状況により異なりますが、1秒以内が望ましいといわれています）。」と記載されています。

ただし、道路交通法に何秒で注視になるかは記載されていません。そのため、「1秒以内なら取り締まられない」というわけではないので注意してください。

運転中は、周囲の安全確認や助手席の人との会話で反射的に一瞬前方から視線がそれることがあるため、チラッと見る程度ですぐに前方に視線が戻れば注視にはなりません。

いずれにしても、運転中はスマホの画面を極力見ないようにしたほうが安全です。

警察庁によると、スマホ画面の注視など携帯電話使用等に起因する交通事故は、罰則等を引き上げた改正道路交通法が2019年12月に施行された影響もあり、2020年は大幅に減少しました。

しかし、2021年以降は増加傾向にあり、2024年の携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数は136件。携帯電話等使用の事故の場合、使用なしと比較して死亡事故率が約4倍高い点も見逃せません。

「少しくらい大丈夫」という気持ちが、自分だけではなく他人の命を奪ってしまう可能性があります。

スマホを保持して通話したりした場合、「6月以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金」が科されます。違反点数は3点です。

スマホの使用によって事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合はさらに重く、「1年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」が科され、違反点数6点で一発免停になります。

なお、信号待ち中は道路交通法で定められている「走行中」には該当しないため、助手席の人のスマホ画面を見たり、自分でスマホを操作したりしても「ながら運転」にはなりません。

しかし、信号待ち中だからといってスマホを操作して注視していると、青信号に変わったことに気付かなかったり、発進が遅れたりして事故に繋がるリスクがあります。

・助手席の人のスマホ画面は見ずに運転に集中する

・運転中はスマホを持たない、注視しない

・基本的に視線は前方

・前方から視線をそらす場合はチラ見程度（0.5秒以内）

上記のことを意識していれば、警察官に注視と判断される可能性は低く、安全に運転できるでしょう。

どうしてもスマホを操作する必要がある場合は、安全な場所にクルマを移動させて停車させてから操作することが大切です。