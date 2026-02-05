Image: PFU

雪色HHKBと合わせて、澄み渡る雲空HHKB作ってみたい 。

実用性の高さから世界中にファンがいるHHKBキーボードですが、実はカラフルでキー入力が楽しくなるキートップも販売しています。ギズモードではいままで山葵（わさび）色と、蒲公英（たんぽぽ）色をのニュースをお届けしてきましたが、ほかにも桜色、藤色、そして今回、第5弾として「空」色も登場します（価格は9,240円税込）。

Image: PFU

全部集めて組み合わせるとパステルレインボーキーボードの完成です。美しい。

Image: PFU

2026年の春が待ち遠しくなる新色の空ですが、淡い水色から瑞々しさを感じますね。対応しているのはHHKB Professionalシリーズで、英語（刻印/無刻印）と日本語（刻印/無刻印）の4セットになります。

Image: PFU

HHKB Professional側の墨/白/雪、それぞれのフレーム/キートップの色との組み合わせで、印象が大きく変わるのも楽しいところ。

Image: PFU

全部のキーを変えるのではなく、個人的には、一部のキーだけをアクセントとして変えるのが好き。みなさんだったらキーボードの上に、どんな色で、どんなグラフィックを描きますか？

PFU HHKB Professionalシリーズ キートップセット 日本語配列 中央印字 空 9,240円 Amazonで見る PR PR

Source: PFU, PFU Direct