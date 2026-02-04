ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、「無印良品 東京有明」で2月7日に開催されるイベント「MUJI VALENTINE'S DAY」へ出店する。

同イベントは、「心に花を。」をテーマに、バレンタインらしいチョコレートや切花のほか、音楽や香り、コーヒーなど、五感で味わうコンテンツが用意される。

ノーズショップは、「香りとお酒で楽しむ、特別なバレンタイン」をコンセプトに、同社が手掛ける香りが主役のバー「はな」とともに参加。ミニ香水（1.5mL〜2mL）がランダムに当たる名物企画「香水ガチャ®︎」（1回 900円）を、チョコレートやお花の香りをセレクトしたバレンタイン特別ラインナップで実施するほか、はなのメニュー監修を手掛けるmitosaya薬草園蒸留所・CAN-PANYとのコラボリキュール（全2種、100mL 各1980円、500mL 各8680円）を限定販売する。

加えてはなは、今の季節にふさわしいホットドリンクや、コラボリキュールがベースのオリジナルカクテルなど、計4種のドリンクを提供する。

◾️MUJI VALENTINE'S DAY

会期：2026年2月7日（土）

会場：無印良品 東京有明

所在地：東京都江東区有明2丁目1-7 有明ガーデン モール&スパ棟 1F〜3F

営業時間：11:00〜18:00