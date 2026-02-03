タレントの三田寛子が2月2日のInstagramで金髪への大胆イメチェン姿を披露し、話題を集めている。

【写真】吹っ切れたのか…三田寛子の金髪イメチェン加工画像

不倫に悩まされ続けた三田寛子

「三田さんは大きめのサングラスに鮮やかな金髪姿を見せています。メッセージは《実際金髪にしたいけどなかなかできないからちょっと写真だけ髪の色変えてみました》と記されており、実際は“加工”のようですね。それでも《明日の立春からは新しいサイクルの始まり始まり新たに生まれ変わる気持ちでがんばります》ともつづられており、心機一転の思いも感じさせるものです」（スポーツ紙記者）

この姿を受けネット上では、

《若さの秘訣はこの遊び心に支えられて守られてるから、なんて思いました。自己中心的なパートナーに反復性のある加害を受け続け尊厳を激しく傷つけられながらも、凛として生きる。1人の人間として尊敬しているし、学ぶところが多いです》

《画像加工での金髪なのですね。実際には奥様として金髪にはできない環境なのでしょうか。気分だけでもとは思いますが、60代リアル金髪、見てみたいです》

といった声が並ぶ。

普段から十分若々しい姿を見せている三田だけに、実際の金髪姿も見てみたいと考えるネットユーザーが多いようだ。なにより三田の“気苦労”をおもんぱかる声も聞かれた。

「三田さんといえば夫の八代目中村芝翫さんの“不倫”にたびたび気を揉んできた方として知られていますからね。芝翫さんは、三田さんとは別に、もともと母親が住んでいた別宅で愛人と同居生活を送っていると伝えられました。2025年2月に『女性自身』が報じたところによれば、芝翫さんは別宅住まいは続けているものの、愛人とは別れたと話していましたが、同年8月には『NEWSポストセブン』に“復縁”が報じられています」（芸能ジャーナリスト）

家庭のゴタゴタが続く中でも、三田の周辺では大きな動きがあった。

「2025年11月、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さんが元乃木坂46メンバーで女優の能條愛未さんとの婚約会見を行いました。三田さんには3人の息子がいますが、いずれも歌舞伎役者となっています。長男の婚約を受け、“梨園の妻”としてもひとつの節目を迎えて、ちょっとした開放感から今回の大胆金髪イメチェンイメージを試みたのかもしれませんね」

夫の不倫をものともせず、自分らしさを貫く三田の攻めたスタイルはこれからも称賛を集めそうだ。