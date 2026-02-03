料理研究家・桜井奈々、いちご狩りを楽しむコツを伝授「絶好調にイチゴが食べられます」

料理研究家の桜井奈々が2月2日に自身のアメブロを更新。いちご狩りを満喫するためのポイントや、静岡県内のおすすめスポットを紹介した。

この日、桜井は「イチゴ狩り大事なポイント」を切り出し「薄い色の洋服で行かない！イチゴの果汁、、落ちない 笑」と服装についてアドバイス。「空きっ腹で行かない」という点については「12粒食べたら空きっ腹の場合気持ち悪くなりがち、さらにお腹痛くなりがち」と理由を説明し「おススメはなるべく塩分強めのものを食べてから行くと、、絶好調にイチゴが食べられます」とコツを明かした。

続けて、昨年に続き静岡県にある「れっどぱーる」でいちご狩りを楽しんだことを報告し「60分ゆっくり食べられます！」「パンパンに人も入れてないのでかなり快適」と魅力を語った。

さらに、その後更新したブログでは「友人オススメのほっこりのんびり遊んで食べてお買い物できる！」「富士ミルクランド」を訪れたことを報告。「ヤギのお散歩や餌やり動物ふれあいなど色々できる！！」と満喫した様子をつづった。

最後に「イチゴ狩り→望月商店→伊東 富士宮焼きそば→ミルクランド→米えにし」と1日のプランを明かし「滞在約9時間半！大満足」とつづり、ブログを締めくくった。