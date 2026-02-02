血色もツヤも欲張りたい40代へ。2026春の新作から選ぶ「イエベ向け大人リップ」厳選４本
年齢とともに血色が足りず疲れて見えたり、唇のボリューム感や縦ジワが気になったりと、40代の口元悩みは尽きないもの。だからこそ、リップはトレンド感だけでなく、顔映りの良さや品の良さも大切にしたいところです。2026春の新作には、透け感とツヤ、さらにケア効果まで備えた大人向けの名品が勢ぞろい。そこで今回は、40代イエベ肌になじみやすい優秀リップを厳選して紹介します。
血色も調整力も頼れる【KATE】リップモンスターの新ニュアンス
まず注目したいのが、落ちにくさと発色のバランスで支持を集めるKATEの「リップモンスター」。2026年1月24日に定番新色３色が加わり、より大人世代にも使いやすいカラー展開に進化します。
▲ケイト リップモンスター 新色３色 各￥1,540（税込） ※18 とろけ落ちる蜜桃
イエベさんに特におすすめなのが「18 とろけ落ちる蜜桃」。黄みを含んだネクタリンピンクがくすみがちな唇になじみ、自然な多幸感をプラスしてくれます。さらに同日限定発売の「リップモンスターカラートナー EX-4 ミルクラテモンスター」を重ねれば、色味をまろやかに調整でき、派手見えも回避できます。
上品ツヤで大人顔を更新【RMK】デューイーメルトの新色
透け感のあるツヤで唇を立体的に見せてくれるRMKの「デューイーメルト リップカラー」。春の新色４色はいずれもイエベ肌になじみやすく、オンオフ問わず使いやすい色設計です。
▲RMK デューイーメルト リップカラー 新色４色（※EX-05のみ数量限定発売） 各￥4,180（税込セット価格） / （左から）11 スパイラル オブ ライフ、13 ヘーゼル ハーモニー
きちんと感が欲しい日は血色ベージュの「11 スパイラル オブ ライフ」、旬の洒落感を足したい日は透けブラウンの「13 ヘーゼル ハーモニー」がおすすめ。肌から浮かず、口元だけが悪目立ちしないのも大人世代に嬉しいポイントです。
ケア重視派に【NARS】【ADDICTION】ふっくら仕上げの２本
乾燥や縦ジワが気になる人には、カラーとケアを同時に叶えるリップがおすすめ。NARSの「アフターグロー リップバーム N」は、長時間うるおいを与えながらもべたつかず、唇をなめらかに整えてくれます。
▲NARS アフターグロー リップバーム N 全９色 各￥4,180（税込） / （左から）232 ラテブラウン、277 レッドチェスナッツ、777 ピーチピンク＆ゴールデンシマー
イエベ肌には「232 ラテブラウン」や「277 レッドチェスナッツ」が特に好相性。また、ADDICTIONの新作「ザ リップグロス」はヒアルロン酸配合で、ふっくら感を演出しながら自然なツヤをプラスしてくれます。
▲アディクション ザ リップグロス 全11色 各￥4,070（税込） / 009 Maple Ginger
「009 Maple Ginger」は赤みブラウンがなじみやすく、顔立ちを引き締めてくれるカラーです。
血色感、ツヤ、なじみやすさ。この３つを満たすだけで唇だけでなく顔全体の印象まで大きく変わります。春の新作リップで、口元からさりげなく季節感を取り入れてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
