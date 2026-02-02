1月30日、元モデルが約1年ぶりに自身のインスタグラムを更新。

《お久しぶりです。

みなさんお元気ですか？

私は元気です！》

投稿主は、元モデルの栞（30 旧芸名：江夏詩織）だ。上記の文言に合わせてTシャツ姿でアイスを食べている近影も投稿したのだが、この件を取り上げたネットニュースのコメント欄は荒れている。

「《大塚愛さんがかわいそう》《普通に表に出て来られる鋼のメンタル》などといった辛辣な声が並ぶことに。8年も前のスキャンダルでも、まだまだ世間の風当たりは厳しいようですね……」（スポーツ紙記者）

栞は’10年、女子中高生向けのファッション誌『Seventeen』のオーディション『ミスセブンティーン』で5000名を超える応募者からグランプリに選ばれてモデルデビュー。

「同オーディションは、女優として今も活躍する三吉彩花さんや森川葵さんも輩出しています。’15年に専属モデルを卒業すると、モデル業とともに『lovefilm』というバンドにも所属し、マルチに活躍していましたね」（スポーツ紙記者）

だが’18年、栞はあるスキャンダルで事実上の活動休止状態に陥ることに。RIP SLYMEのSU（52）との不倫騒動が報じられたのだ。SUはその後、妻で歌手の大塚愛（43）と離婚している。

冒頭の約1年ぶりの投稿には、以下の続きがある。

《今日はご報告があります。

ここ数年の話とか、今やってることをお話ししたくて、noteを始めました。

かなり長いですが、プロフィールにリンクを貼っているので是非読んでみていただけたら嬉しいです。》

1月30日に更新された栞のnoteには、『これまでのこと、と今の話。』と題して長文が投稿されていた。同投稿では、

《「表の仕事をしていた自分」と「別の仕事をしている自分」を無意識に切り離していたせいか、インスタという唯一自分を発信できる場所で、何をどう出せばいいのか分からなくなっていました。》

と、1年ぶりのインスタ更新の背景を綴っている。さらには、“今はほとんど芸能やモデルなどの表に出る仕事はしていない”“株式会社GIFTという会社を起業したこと”など記されていたが、8年前の自身のスキャンダルには一切触れられていなかった。