大河ドラマ「豊臣兄弟」第5回は「嘘から出た実」。永禄6年(1563年)2月、織田信長は居城を清須から小牧山に移しました。これは犬山城主・織田信清（信長の従兄弟。当時は美濃斎藤氏に通じていた）へ圧力をかけるためだったと言われています。



【写真】松尾諭演じる大沢次郎左衛門

信清は鵜沼城主・大沢次郎左衛門を介して斎藤氏と通じていたのでした。信長は一歩一歩と信清方の調略を進めていきます。犬山城の家老・和田新介、中島豊後守の調略を担ったのは信長家臣の丹羽五郎左衛門（長秀）でした。和田・中島氏は長秀を通して信長に投降してきました。すると信長は犬山城の四方に鹿垣を二重・三重に設けて、犬山城を包囲。長秀が警固を担いました。裸城となった犬山は永禄8年(1565年)には落城したとされます。



犬山城の後背には鵜沼・猿啄・加治田・堂洞といった美濃の諸城がありましたが、信長はそれらを攻略していきました。鵜沼の城主は大沢次郎左衛門（基康）でしたが、信長は鵜沼城を攻略するため、伊木山という高い山に丈夫な要害（砦）を拵え、陣を置きます。『信長公記』（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記）には、信長が鵜沼城を攻めたとは書いておらず、圧迫されて城を明け渡した（渡し進上）と記述されています。



ただ『太閤記』（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が記した秀吉の一代記）には大沢を調略したのは秀吉だったと書かれています。秀吉は計略をもってして大沢を味方に付けたのでした。その旨を秀吉が信長に注進すると、信長は大層機嫌よく「それは（大沢が）余の勇気を恐れたためではなく、その方の謀略が優れていたためであろう」と語ったとのこと。



また『武功夜話』（尾張国の吉田家に伝わる先祖の武功を記した古記録。偽書との説もあり）には進退極まった大沢が息子の主水を秀吉の陣所に遣わし「降参開城」の件を伝達したと記されています。主水は親の次郎左衛門の命を助けて欲しいと嘆願。秀吉は手間をかけず城が手に入るという事で、「一も二もなく了承」し、この事を信長に伝えるのでした。ところが信長は「大沢が織田信清を唆し、自分に刃向かってきたのは2度・3度とある。よって無益な人馬の損失が生まれた。この度の騒乱の張本は大沢。後の世の見せしめに直ちに首を落として進上せよ」と激怒して命じるのです。



（歴史学者・濱田 浩一郎）