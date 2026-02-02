「逆写真詐欺」とSNSで話題 コメダ珈琲のメニューに隠された″凄さ″
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「一言で言うなら天才。コメダ珈琲のメニューに隠された心理的経営戦略の凄さについて解説」と題した動画を公開した。
動画では、名古屋発祥の喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」がなぜ全国規模で成功し、高収益を上げ続けているのか、その経営戦略とPRの手法について詳細に分析している。
下矢氏はまず、コメダ珈琲店をはじめとする「カレーハウスCoCo壱番屋」や「ブロンコビリー」など、名古屋発祥で全国展開に成功した飲食チェーンの共通点を分析。「普段使いの店であり景気に左右されにくい」「セントラルキッチン方式で効率化と品質管理を徹底している」「車社会に適応した郊外型店舗の展開が得意」といった点を挙げ、愛知県という土地柄特有の製造業マインドが飲食業にも活かされていると指摘した。
特にコメダ珈琲店については、創業者の実家が米屋であったことから「コメダ」と名付けられたという意外なエピソードを紹介しつつ、その「くつろぎ」を重視した独自の経営スタイルに着目。通常、飲食店は回転率を重視するが、コメダは「長居を歓迎する」という逆の戦略をとっている。下矢氏は、これを実現しつつ高収益を維持できる理由として、「あえて家賃の安い2階などの立地を選ぶこと」や、「パンやコーヒーといった原価率の低い定番商品を自社工場で製造し、食材ロスを極限まで減らすメニュー構成」にあると解説した。
さらに、PR戦略においても「お金をかけずに商品を主役にする」手法が徹底されていると言及。メニュー写真よりも実物の量が多い、いわゆる“逆写真詐欺”としてSNSで話題になる現象について、「良い意味で期待を裏切るギャップを作ることで、顧客の感動と拡散を生んでいる」とその巧みさを語った。
動画の最後で下矢氏は、コメダ珈琲店の強さについて「しっかりとした儲かる仕組みの上に、計算されたPR戦略が乗っている点にある」と総括。単なる話題作りではなく、ビジネスモデルとしての堅実さが急成長の背景にあると結論付けた。
