5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、『NHK紅白歌合戦』に初出場できたのは、実はあのメンバーのおかげだった!? 凄腕占い師のガチ鑑定によると、そのメンバーは生まれながらにして、「宇宙から愛された人っていうくらい最強」な運勢の持ち主だという。

【TVer】“初期装備ニキ”が流行語になって大バズり！ M!LK塩粼太智、2026年はお馴染みの半袖短パンを着ない!? ファン「いじられてて滅」「初期装備卒業？！？！」

M!LKを占ったのは、「当たりすぎる」と話題のフォーチュンアドバイザー・イヴルルド遙華氏。彼女のオリジナル占術・マインドナンバー占いは、生年月日の数字を一桁になるまで足した“マインドナンバー”で、その人の生まれ持った性格や本質、運命がわかるという。イヴルルド氏は、このマインドナンバー占いの結果をもとに、M!LKメンバー5人の2026年の運勢をランキング形式で発表した。

ランキング1位に輝いたM!LKイチの福男は、担当カラーが「ハッピーレッド」の曽野舜太！ イヴルルド氏いわくそもそも曽野は、「生年月日もお名前も、もう宇宙から愛された人っていうくらい最強」だという。ちなみに順位発表前に曽野は、「こういう系のランキングとかで下になったことマジでないのよ。基本1位2位とか。まあ生まれがなんといっても（三重県の）伊勢の方なので」と明かしており、まさにその通りの結果となった。

イヴルルド氏によると曽野には、「去年の11月から24年に一度の大大大大大運命の予告がスタートしております」とのこと。この鑑定に曽野は、「すごい忙しくなって、ありがたいことに夢だってどんどん紅白とか、自分のやりたいことが叶うようになってきた」と納得。「（今年は）さらにそれが叶う年！」とイヴルルド氏が明かすと、曽野は大喜びし、他のメンバーも「じゃあ紅白お前のおかげやん！」と盛り上がった。

イヴルルド氏いわく、曽野は勉強や情報収集をすればするほど運気がアップするのだとか。彼女からのアドバイスに曽野は、「英会話も最近始めて、気象予報士の勉強も最近している」「それが成就してくるのかな」と、期待感でいっぱいになった。

M!LKイチの福男だと判明した曽野に、ファンも大喜び。X上には、「宇宙から愛された男 曽野舜太←納得がすぎる」「伊勢パワーで悪い結果にならないしゅんちゃん 生まれからしてハッピーになるべくしてなっている」「伊勢生まれ神の御加護つきしゅんた」「名前も生年月日も宇宙から愛されたレベルの最強人間、曽野舜太 ハッピーレッドすぎる」といった声が続出した。

なお、2026年におけるM!LKのグループとしての運勢や、各メンバーの運勢は、彼らのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』1月27日深夜放送回で発表された。

【TVer】M!LKメンバー2026年運勢ランキング発表！ 最下位は……一匹狼、開拓者、ちょっとツンデレ、パーソナルスペース重要タイプ、秘密主義者なあの人！