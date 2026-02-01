帝国ホテルが手掛ける｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣のバレンタインギフト

日頃頑張っている自分用に“ご褒美バレンタイン”を贈ることが注目を集めています。自分用だからこそ、味はもちろん、生産者の想いや素材にとことんこだわったギフトを買いたいと思いませんか?今回は、帝国ホテルが手掛けるオンラインモール｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣で手に入るバレンタインギフトを紹介するので参考にしてもらえると嬉しいです。

ショコラ尽くしのクッキー缶

パティスリー ロリアンコティの｢ルージュボヌール ショコラ｣は、いちごの赤が美しいショコラ尽くしのクッキー缶です。価格は、3348円(税込)です。8種類34枚入っているので、ご褒美として毎日少しずつ食べていくのは至福の時間です。

｢パティスリー ロリアンコティ｣のおなじみのクッキー缶のバレンタイン･ホワイトデーバージョンなので、特別感があります。本モール限定でデザインされた掛け紙がおしゃれです。

ショコラ色と赤色に彩られたクッキーがぎっしりとつまっているので、クッキー缶を開けると思わず笑みがこぼれてしまいます。いちごの甘酸っぱさとチョコレートのハーモニーを楽しんでくださいね。

濃厚チョコレートケーキ

Doble K(ドブレ カー)の｢チョコレートケーキ｣は、濃厚でまるでテリーヌのようなチョコレートケーキです。チョコレート好きな方に特におすすめです。価格は、3456円(税込)です。

※冷凍でのお届けになります。

素材にもこだわりがあり、ココア生地には熊本県産の小麦、クリームも九州産です。スポンジ生地にはバターではなく、エキストラバージンオリーブオイルが使用されているそうです。

外側はカカオ豆の殻｢カカオニブ｣チップでカリッとした食感です。しっとりとしたケーキとカリっとした食感の違いも楽しめるのがおいしさのポイントです。

ミシュラン星獲得シェフがおりなす贅沢チョコレート

福岡を代表するフランス料理店Restaurant Solaの｢パリクレーム チョコレート｣は、コロンとしたビジュアルが美しい贅沢チョコレートです。価格は、2268円(税込)です。

※冷凍でお届けいたします。

ひと口かじると、サブレの｢パリッ｣とした食感、その後にチョコレートコーティングに包まれた濃厚チョコレートクリームが「とろり」と口の中でとろけていきます。

コロンビアのメゾンカカオ農園のカカオ豆を使用したチョコレートクリームを、チョコレートで包み込んだダブルチョコレートは贅沢な味わいです。ワインと一緒に食べるのもおすすめです。

いかがでしたか。他にも、｢ANoTHER IMPERIAL HOTEL｣では、すてきな商品があります。ぜひ、特別なバレンタインスイーツを探してみてはいかがでしょうか。

取材協力/ANoTHER IMPERIAL HOTEL